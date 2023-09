Il primo verdetto del venerdì del GP di San Marino regala subito sorprese. Le FP1 della MotoGP, infatti, si chiudono con Michele Pirro e la sua Ducati del team Aruba davanti a tutti. Alle sue spalle, a poco più di un decimo, si piazzano Luca Marini e Jorge Martín, rispettivamente secondo e terzo. Quarto tempo per Marco Bezzecchi, più arretrato Francesco Bagnaia, solamente ventesimo e ancora visibilmente dolorante.

DUCATI FORZA QUATTRO, APRILIA INSEGUE

Il venerdì di Misano si apre nel segno di Ducati, che piazza ben quattro moto nelle prime quattro posizioni. Quello che stupisce è l’ordine di arrivo: davanti a tutti, infatti, troviamo un ottimo Michele Pirro, che ferma il cronometro in 1:31.909, unico a scendere sotto l’1:32 in questa sessione mattutina di MotoGP. Alle sue spalle, a poco più di un decimo di distacco troviamo Luca Marini, fresco di rinnovo, autore di un 1.32.024 all’ultimo tentativo utile prima della bandiera a scacchi. Seguono Jorge Martín e Marco Bezzecchi, rispettivamente terzo e quarto in 1:32.066 e 1:32.090.

Chiude la top5 Raúl Fernández (1:32.227), che precede un ottimo Dani Pedrosa, sesto in 1:32.250 primo delle KTM in questa sessione. A seguire troviamo l’Aprilia di Maverick Viñales, settimo in 1:32.275, e l’altra Ducati Pramac di Johann Zarco, settimo in 1:32.301. Solo nono il vincitore del Montmeló Aleix Espargaró, che ferma il cronometro in 1:32.327 e precede di pochi millesimi Álex Márquez, che chiude la top10 in 1:32.349.

BAGNAIA FATICA, KTM E YAMAHA FUORI DALLA TOP TEN

Come anticipato, non è stata una mattinata semplice per Francesco Bagnaia, solamente ventesimo al termine delle prime prove libere. Il ducatista è apparso ancora sofferente nel salire e scendere dalla moto e non è andato oltre il tempo di 1:32.599.

Sorprendentemente fuori dalla top10 le due KTM di Brad Binder e Jack Miller, che chiudono le FP1 rispettivamente in undicesima e quattordicesima posizione con i tempi di 1:32.390 e 1:32.509. Stessa sorte anche per le due Yamaha di Franco Morbidelli e Fabio Quartararo, rispettivamente dodicesimo (1:32.395) e quindicesimo (1:32.510).

Mattinata da dimenticare, invece, per Honda. Takaaki Nakagami è diciannovesimo in 1:32.571. Dietro di lui i due piloti HRC Marc Márquez e Joan Mir, rispettivamente ventunesimo e ventitreesimo. Ritirata a metà sessione l’altra Honda di Takumi Takahashi (sostituto di Rins) per un problema tecnico.

MOTOGP | I RISULTATI DELLE FP1

Dalla nostra inviata a Misano Giorgia Guarnieri

