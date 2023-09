Quello di Misano è stato un venerdì da favola per Dani Pedrosa. Lo spagnolo, che correrà il GP di San Marino come wild card, chiude la prima giornata di prove al terzo posto assoluto con il crono di 1:31.101, risultando il primo delle KTM.

UN VENERDI DA INCORNICIARE

Nel debrief del pomeriggio, Pedrosa si dice soddisfatto del lavoro svolto sul tracciato di Misano: “Oggi è stata un’ottima giornata, entrambe le sessioni sono state positive. Abbiamo fatto molti giri in pista e i nostri tempi erano buoni. L’ultima parte di prove ufficiali è stata più complicata per me perché non sapevo cosa aspettarmi dall’assetto da qualifica. Ho provato a fare il miglior tempo possibile per entrare in Q2 ed è andata molto bene.“

Lo spagnolo ha avuto sensazioni positive nel corso delle due sessioni, pur ammettendo di aver lavorato molto in ottica qualifica: “Mi sono sentito molto bene sulla moto, ho guidato molto bene. Ci sono alcune curve in cui possiamo ancora migliorare qualcosina, ma sono soddisfatto. Oggi il nostro obiettivo era quello di provare a fare un buona simulazione di qualifica a fine turno, una cosa che non facciamo nei test. Ed è andata bene, sono contento di essere passato in Q2.“

Pur non nascondendo la felicità, Pedrosa vuole tenere i piedi per terra in vista dei prossimi giorni: “Oggi non sapevo bene cosa aspettarmi, ma è solo venerdì. Siamo in casa delle Ducati e i piloti italiani hanno tutti una motivazione in più per fare bene qui. Il mio obiettivo era entrare in Q2 e provare le gomme da qualifica. Domani abbiamo la Sprint, sappiamo già che Binder va forte in gara, ma prima di tutto ci saranno le qualifiche. Sarà questo il primo step da fare perché siamo tutti vicini come tempi e in questa pista quando stai spingendo al massimo è facile sbagliare il punto di frenata e perdere quel mezzo decimo che può fare la differenza.“

IL NUOVO TELAIO KTM: “SENSAZIONI DIVERSE”

A tenere banco è anche il telaio utilizzato da Pedrosa nel corso delle due sessioni di prove, diverso da quello di Binder e Miller. Lo spagnolo, però, non ha voluto dire molto in merito: “Sì, oggi ho usato un telaio differente. Lo stiamo ancora provando e non posso dare ulteriori dettagli. L’obiettivo è quello di ottenere quante più informazioni possibili, a fine weekend raccoglieremo tutti i dati delle varie sessioni e li analizzeremo.“

Sebbene non sia possibile sapere di più sul nuovo telaio, Dani ha comunque espresso la sua opinione da pilota: “Non posso dire molto perché lo sto provando ora, ma dà delle sensazioni diverse rispetto all’altro. Uno dei motivi per cui siamo qui a correre è per provare qualcosa di diverso rispetto a quello che usano normalmente gli altri piloti KTM. Nei test di lunedì faremo delle prove comparative tra questo telaio e il precedente, come facciamo sempre.“

MARQUEZ E LA SCIA: “MI SON CONCENTRATO SOLO SUL MIO LAVORO”

Nel corso delle prove ufficiali del pomeriggio Pedrosa ha anche avuto modo di “rincontrare” anche il suo ex compagno di squadra Marc Marquez. Quest’ultimo, infatti, nelle fasi finali della sessioni ha sfruttato la scia del tester KTM per fare il tempo e garantirsi un posto in Q2. A fine turno, poi, Marc si è avvicinato a Dani per ringraziarlo.

Pedrosa commenta così l’accaduto: “Nulla di inusuale. Stavo guidando da solo, verso la fine della sessione mi ha visto arrivare e mi ha seguito per un giro. Poi siamo rientrati insieme ai box prima dell’ultimo run e lì ho capito che mi avrebbe aspettato per seguirmi ancora. Ho provato a mantenere il mio passo, il mio obiettivo era quello di spingere al massimo con le gomme da qualifica. Sapevo che era dietro di me e che mi avrebbe preso la scia per fare il tempo, ma io ero concentrato solamente sul mio lavoro.“

Terminate le attività in pista, Marquez ha ammesso di aver seguito Pedrosa e ha voluto elogiare pubblicamente il suo lavoro in qualità di tester, cosa già fatta anche nel corso del GP d’Austria. Un attestato di stima che non è passato inosservato tra gli addetti ai lavori: “Gli elogi di Marc? Stiamo parlando di un otto volte Campione del Mondo, senza dubbio fa piacere.“

