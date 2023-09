Un venerdì di prove libere del GP San Marino di MotoGP che vede Marco Bezzecchi in cima alla classifica. Il pilota del Team Mooney VR46 ha infatti ottenuto il miglior tempo con annesso record della pista, nonostante il dolore alla mano in seguito all’incidente di Barcellona.

Marco Bezzecchi inizia nel migliore dei modi il weekend del GP San Marino di MotoGP. Il riminese ha infatti ottenuto il miglior tempo di giornata stampando anche il record della pista in 1:30.846. Tutto questo nonostante le sue condizioni fisiche non siano al top dopo l’incidente di Barcellona, ma l’infortunio alla mano non ha impedito al Bez di prendersi il primato. Bezzecchi si è piazzato davanti ad un Maverick Vinales sempre più in forma ed alla sorpresa di giornata Dani Pedrosa.

Nella pista di casa il pilota del Team VR46 è riuscito a siglare un tempo irraggiungibile per tutti, che lo mette sicuramente tra i favoriti per le qualifiche di domani. Nonostante questo però Bezzecchi non si illude: “Ero consapevole di essere veloce, ma non mi aspettavo di fare il record. Ho cercato di spingere più che potevo ed alla fine è andata bene. Oggi alla fine non conta molto, dobbiamo stare tranquilli e ripeterci nei prossimi giorni. Il passo gara è buono ma non sono riuscito a fare un long run vero e proprio per conservare le energie, tutto dipende da come saranno le condizioni della mano”.

Le condizioni fisiche sono infatti la maggiore preoccupazione per il riminese: “Per quanto riguarda la mano sarà sicuramente un problema domani e dopodomani, ma nel giro secco non mi ha limitato. Oggi farò altre terapie perché ho sentito contratture nei muscoli che mi causano dolore. Sono un pò preoccupato per la Sprint e per la gara ma sono contento per oggi, la pista ha tanto grip e facciamo meno fatica. Nel pomeriggio poi abbiamo migliorato la staccata è sono molto contento”.

Bezzecchi ha infatti preferito risparmiare le energie in vista delle due gare del weekend: “Sono sofferente ma sto bene. Ho preferito non esagerare oggi e di essere conservativo se no domani sarà dura. Ho parecchie distorsioni perché il pollice ha fatto dei movimenti strani durante la caduta di Barcellona. Fa male ma per il giro secco non ho problemi, vedremo domani come andrà. Sono contento della giornata di oggi non posso lamentarmi, e domani proverò a fare la pole, come sempre”.

Un ultima battuta il Bez la dedica a Dani Pedrosa, anche lui protagonista grazie al terzo tempo di oggi: “Pedrosa è un campione, sappiamo quanto è veloce. Poi qui la KTM ha fatto i test ed è normale che vada forte. Lui è sempre stato veloce e non mi sorprende il risultato di oggi. Non so se sarà un mio rivale in gara ma sicuramente sarà della partita e io spero di riuscire a stargli davanti questa volta”.

Julian D’Agata