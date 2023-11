Nella penultima Sprint della stagione a Lusail, Pecco Bagnaia ha concluso solo quinto. Il suo diretto rivale Jorge Martin invece ha conquistato il primo posto riducendo il suo distacco dal leader del campionato da -14 a -7, rimandando così l’assegnazione del titolo mondiale MotoGP all’ultimo weekend di Valencia.

Il sabato di Bagnaia

Bagnaia veniva da delle prove non esaltanti per quanto riguarda il giro secco ma molto promettenti invece riguardo il passo gara, un po’ come per il suo diretto rivale Martin. In qualifica l’obiettivo era qualificarsi davanti a Jorge e così è stato. Pecco ha ottenuto la quarta casella in griglia, proprio davanti al suo rivale e proprio come sperato. Nella Sprint però Martin si è subito infilato in curva 1, arrivando anche al contatto con Pecco. Un lungo, sempre al primo giro, ha permesso a Bagnaia di ripassare Martin che ha risposto al giro successivo con un sorpasso molto aggressivo alla 6.

E mentre Martin superava le Ducati che lo precedevano, Bagnaia si è dovuto difendere dall’Aprilia di Maverick Vinales, chiudendo la corsa al quinto posto. Dall’incidente di Catalunya, mentre Martin si è galvanizzato ottenendo 6 successi nelle 7 sprint disputate, Bagnaia non ha centrato nemmeno una vittoria, quando prima della caduta ne aveva ottenute 4 su 11.

Le dichiarazioni: “Avevamo il passo per vincere, qualcosa è andato storto”

Per Bagnaia qualcosa non ha funzionato come avrebbe dovuto: “Mi sono trovato in una situazione molto difficile, poiché non ho mai fatto modifiche alla moto per tutto il weekend perché funziona molto bene e poi parti per la gara ed è tutta un’altra storia. È strano, stamattina con la gomma usata il giorno prima e riscaldata al quindicesimo giro ho girato più forte che negli ultimi giri della gara sprint. Faticavo con il grip, quando fino alla qualifica mi bastava accompagnare la moto fuori dalle curve, avevamo il passo per vincere oggi ma abbiamo buttato sette punti in questo modo“.

Ma la gara è domani e sappiamo che Pecco ha dato il meglio di sé sempre alla domenica: “Ho il passo per vincere il GP, bisogna partire bene e cercare di evitare contatti. Sappiamo che nelle gare lunghe siamo avvantaggiati su tutti gli altri. Era un weekend dove stavamo gestendo tutto perfettamente, ma oggi abbiamo buttato sette punti in questo modo. E non perché siamo lenti, ma perché ci sono altri problemi“. Pecco non si risparmia per una stoccata al suo rivale in vista della gara: “Il contatto con Martin? Sono stato contento che sia stato lui a crearlo, io avrò la possibilità di poterlo fare domani“.

Francesco Sauta