MotoGP | GP Qatar: Marini soffia la Pole a Di Giannantonio per 67 millesimi

La Pole Position del Gran Premio del Qatar, classe MotoGP, è di Luca Marini, autore del miglior tempo all’ultimo giro disponibile. Il pilota di Urbino beffa Fabio Di Giannantonio migliorando di 67 millesimi il tempo del romano, seguito dal compagno di box Alex Marquez. Bagnaia si piazza al quarto posto, appena una casella più avanti rispetto al rivale Jorge Martin.

MARINI BATTE DIGGIA A LUSAIL, GRANDE PROVA DI GRESINI

Il romantico tramonto del Qatar fa da cornice ad una delle Qualifiche più particolari della stagione. A firmare la miglior prestazione è Luca Marini in 1:51.762, riferimento cronometrico ottenuto proprio nel momento la bandiera a scacchi ha decretato la fine della Q2. La seconda Pole Position in MotoGP di Marini – da una settimana il primo candidato a sostituire Marc Marquez in Honda HRC – arriva grazie ad uno scarto di solamente 67 millesimi nei confronti di Fabio Di Giannantonio, lo stesso pilota inizialmente affiancato a Honda Repsol. Nonostante la Pole persa all’ultimo secondo, Gresini trae un bilancio molto positivo dalle Qualifiche, anche grazie al terzo tempo di Alex Marquez, staccato a sua volta di circa sette centesimi dal compagno di squadra dopo aver passato il taglio della Q1.

BAGNAIA E MARTIN SEMPRE INSIEME

Ducati monopolizza le prime due file, ritrovando le Desmosedici GP23 ufficiali dal quarto al sesto posto. Ad aprire la seconda fila sarà il leader del mondiale Pecco Bagnaia, seguito per l’intero turno da Marc Marquez (settimo). Evitando di farsi trarre in inganno dall’ormai gioco dell’otto volte iridato, il torinese di Ducati Corse riesce a battere per un soffia il rivale per la corona. Jorge Martin, infatti, non va oltre la quinta casella, battuto di 22 millesimi dalla Desmosedici #1 al termine di una sessione meno incisiva del previsto. Lo spagnolo di casa Pramac è inseguito dal compagno Zarco, così come Marquez proveniente dalla Q1, mentre dalla terza fila si interrompe l’egemonia Ducati.

MARQUEZ SI ATTACCA ALLA SCIA DI BAGNAIA, MALE KTM

Come anticipato, la Honda Repsol di Marc Marquez artiglia il settimo posto, precedendo le Aprilia di Maverick Viñales, Raul Fernandez e Aleix Espargaró, criticato aspramente per aver rifilato una manata a Franco Morbidelli nel corso della FP2, episodio nato da un rallentamento dell’italiano a causa di una caduta nel secondo settore.

Deludente fin qui KTM, in undicesima piazza con Brad Binder e in sedicesima con Jack Miller, mai della partita a Lusail. Insoddisfatto anche Marco Bezzecchi, solamente tredicesimo, così come Fabio Quartararo, quarto nella Q1 e quattordicesimo in griglia. Frustrato, invece, Enea Bastianini, che rifila un dito medio a Iker Lecuona una volta terminata la prima sessione di qualifica. Il vincitore del GP della Malesia non va oltre la quindicesima piazza, vedendosi rovinato il miglior giro dallo spagnolo, decisamente tra le curve dieci e undici.

MOTOGP | GP QATAR | RISULTATI QUALIFICHE

