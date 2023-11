Nessuna pausa per la MotoGP, che dopo la Malesia torna subito in pista a Lusail per il diciottesimo e penultimo round della stagione. Nel giovedì del GP del Qatar, nella consueta conferenza stampa della vigilia, hanno parlato i due contendenti al titolo, Francesco Bagnaia e Jorge Martin.

BAGNAIA, PRIMO MATCHPOINT MONDIALE

Il primo a parlare è Francesco Bagnaia, che arriva in Qatar da leader del Mondiale MotoGP con 14 punti di vantaggio sul rivale, abbastanza da potersi già laureare Campione del Mondo a Lusail. Tuttavia, è lo stesso ‘Pecco’ a predicare calma: “Non considero questo weekend come un matchpoint. 14 punti non sono nulla, ogni Gran Premio se ne possono vincere o perdere tanti. L’importante è mantenere la calma e dare il massimo. Sarà ancora un testa a testa“. Troppo ampio il distacco secondo Bagnaia, quindi meglio concentrarsi su altro: “Sono troppi 23 punti da guadagnare su Jorge, che sta facendo un lavoro ottimo. Sarà importante pensare sessione dopo sessione e questo è un tracciato che mi piace: siamo sempre stati competitivi a parte l’anno scorso e penso che la nostra moto si adatti a questa pista.“

Parlando del 2022, non è mancato un commento sulla caduta provocata da ‘Pecco’ che ha coinvolto anche Martin: “Ero al limite, stavo lottando con Jorge e ho perso l’anteriore. Lui poteva farsi davvero male, è stato un inizio problematico della stagione“. Tornando al presente, invece, il ducatista ha detto la sua anche sul possibile “aiuto” da parte del compagno di squadra Bastianini, vincitore in Malesia: “Ne ho parlato col team, se è in grado di spingerlo può farlo, poi vedremo dalle situazioni. Penso che proveremo a collaborare.“

MARTIN, TEMPO DI ALL-IN?

Nonostante le difficoltà nella gestione delle gomme a Sepang, Jorge Martin si presenta a Lusail fiducioso e carico: “In Malesia ero teso, avevo paura di cadere in ogni curva. Sono secondo, posso prendere dei rischi e vediamo che succede. C’è molta pressione. Possiamo fare errori, ma se li fai perdi il Mondiale. Dobbiamo essere veloci, ma senza sbagliare. Recuperare punti è il mio obiettivo, devo cercare di fare il maggior numero di punti per questa gara.“

‘Martinator’ ha poi detto la sua sul possibile “gioco di squadra” tra i piloti Ducati italiani: “Io penso solo a me stesso, poi se qualcuno lo aiuterà non posso certo controllarlo“. Lo spagnolo, tuttavia, è convinto che questa gara non sarà quella decisiva: “Non penso che si decida qui, credo che il Mondiale resterà aperto fino a Valencia.“

ASFALTO E GOMME, LE DUE INCOGNITE DEL WEEKEND

L’impianto di Lusail è stato oggetto di un’importante ristrutturazione nel corso dell’ultimo anno. Tra i lavori, spicca la riasfaltatura totale della pista. Interrogato sulla questione, Bagnaia non si sbilancia: “Penso sia meglio, ci sarà più grip. Ma bisognerà capire il discorso gomme, quello è un punto di domanda”. Di opinione simile anche Martin: “Con l’asfalto nuovo ci sarà più grip, dovremo essere intelligenti e veloci nel gestire la situazione.“

Un’altra grande variabile è rappresentata dalla pressione delle gomme. Entrambi i piloti, infatti, sono a rischio penalità nel caso in cui dovessero infrangere nuovamente il regolamento dopo i warning ricevuti nelle ultime gare (Bagnaia in Malesia e Martin in Thailandia). Bagnaia non sembra troppo preoccupato: “Ho fatto molte gare in questa stagione con un’alta pressione all’anteriore. Non penso che cambi molto, sono abituato. La regola non mi piace e non credo sia d’aiuto, però tutti nel nostro team rischieranno a girare vicino al limite“. Un po’ meno tranquillo Martin: “Rischieremo, ci proveremo. Spero che non si decida a tavolino ma in pista…“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Piloti e team sono pronti a scendere in pista per il diciottesimo round del Motomondiale, in scena nel weekend a Lusail, in Qatar. I motori si accenderanno nella giornata di domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Sabato le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 15:00 italiane.

Venerdì 17 novembre

12:00 | Moto3 – Prove 1

12:50 | Moto2 – Prove 1

13:45 | MotoGP – Prove 1

16:15 | Moto3 – Prove 2

17:05 | Moto2 – Prove 2

18:00 | MotoGP – Prove Ufficiali

Sabato 18 novembre

11:30 | Moto3 – Prove 3

12:25 | Moto2 – Prove 3

13:00 | MotoGP – Prove Libere 2

13:40 | MotoGP – Qualifiche

15:50 | Moto3 – Qualifiche

16:45 | Moto2 – Qualifiche

18:00 | MotoGP – SPRINT RACE (11 giri)

Domenica 19 novembre

13:40 | MotoGP – Warm up

15:00 | Moto3 – GARA (22 giri)

16:15 | Moto2 – GARA (20 giri)

18:00 | MotoGP – GARA (18 giri)

Giorgia Guarnieri

Leggi anche: MOTOGP | GP QATAR: GLI ORARI DI LUSAIL