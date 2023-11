Il penultimo atto della sfida mondiale di MotoGP è pronto per andare in scena. Sarà il tracciato di Lusail ad ospitare il confronto al vertice tra Pecco e Bagnaia e Jorge Martin, per un GP Qatar che si preannuncia tutto da seguire e che vede i due contendenti al titolo separati da soli sette punti in classifica alla vigilia, dopo il successo ottenuto dallo spagnolo nella Sprint. A scattare dalla pole sarà Luca Marini: seguite con noi la cronaca live della gara!

Marco Privitera