MotoGP | GP Qatar: gli orari di Lusail

La MotoGP fa tappa in Qatar per la penultima tappa del 2023, decisiva nella sfida tra Bagnaia e Martín per il trono della classe regina. Dopo diciassette anni Lusail torna ad accogliere il Motomondiale nell’ultima parte della stagione, proprio come accaduto nelle prime due edizioni. Andiamo a scoprire il programma e gli orari TV di un Gran Premio che potrebbe risultare decisivo tanto per la MotoGP quanto per la Moto3

IL CIRCUITO DI LUSAIL

Lunghezza: 5,3 km

Curve: 16 (10 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 1068 metri (rettifilo dei box)

Distanza gara Moto3: 18 Giri (96,8 km)

Distanza gara Moto2: 20 Giri (107,6 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 11 Giri (59,1 km)

Distanza gara MotoGP: 22 Giri (118,3 km)

PROGRAMMA E ORARI MOTOGP QATAR

LiveGP.it sarà in diretta sabato e domenica per il racconto in diretta della Sprint Race e del Gran Premio della MotoGP in Qatar. Tutto il fine settimana sarà live su Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato delle tre classi, più la Sprint Race. Le gare della domenica, invece, saranno trasmesse su TV8 in differita (Moto3 17:00 – Moto2 18:30 – MotoGP 20:00). Di seguito il programma della MotoGP in Qatar, orari inclusi.

Venerdì 16/11

12:00 | Moto3 – Prove 1

12:50 | Moto2 – Prove 1

13:45 | MotoGP – Prove Libere 1

16:15 | Moto3 – Prove 2

17:05 | Moto2 – Prove 2

18:00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 11/11

11:30 | Moto3 – Prove 3

12:25 | Moto2 – Prove 3

13:00 | MotoGP – Prove Libere 2

13:40 | MotoGP – Qualifiche

15:50 | Moto3 – Qualifiche

16:45 | Moto2 – Qualifiche

18:00 | MotoGP – Sprint

Domenica 12/11

13:40 | MotoGP – Warm Up

14:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

15:00 | Moto3 – GARA

16:15 | Moto2 – GARA

18:00 | MotoGP – GARA

