Il primo verdetto del venerdì del GP del Qatar è arrivato: Jorge Martín chiude la prima sessione di prove libere davanti a tutti, precedendo il compagno di squadra Johann Zarco, secondo, che firma così una doppietta Pramac Racing. Poco distante Francesco Bagnaia, terzo a poco più di due decimi dal leader e rivale nella corsa al titolo.

MARTIN SUBITO DAVANTI, MA BAGNAIA NON MOLLA

Il venerdì di Lusail della MotoGP si apre nel segno di Jorge Martín. Il portacolori del team Pramac chiude la prima sessione di prove libere con il miglior tempo, fermando il cronometro in 1:56.393. Alle sue spalle troviamo il suo compagno di squadra Johann Zarco, secondo in 1:56.565, e l’altro contendente al titolo, Francesco Bagnaia, terzo in 1:56.622.

Quarta piazza per un sorprendente Raul Fernandez con il crono di 1:56.685, che precede un ottimo Franco Morbidelli, quinto in 1:56.804. A seguire troviamo Luca Marini e Aleix Espargaró, vicinissimi tra loro in sesta e settima posizione (rispettivamente in 1:56.819 e 1:56.820). Ottavo posto per Fabio Di Giannantonio (1:56.830), che chiude la prima sessione di prove libere davanti a Pol Espargaró e Brad Binder, rispettivamente nono (1:56.885) e decimo (1:56.894).

BASTIANINI IN DIFFICOLTÀ, MALE LE HONDA

Appena fuori dalla top ten troviamo Fabio Quartararo, undicesimo in 1:56.961, e Maverick Viñales, dodicesimo in 1:56.975. Tredicesima l’altra KTM di Jack Miller, primo in classifica oltre il muro dell’1:57 (1:57.060). Quattordicesimo Augusto Fernandez, che precede Miguel Oliveira ed Alex Marquez, rispettivamente quindicesimo e sedicesimo.

La prima sessione del venerdì non è stata delle migliori neanche per Enea Bastianini, reduce dalla vittoria in Malesia, che chiude le FP1 in diciassettesima posizione con il crono di 1:57.982.

Infine, ennesimo weekend che si prospetta difficile per Honda, con addirittura quattro moto nelle ultime quattro posizioni, con Joan Mir che precede Marc Marquez, Iker Lecuona [che sostituisce Rins, ndr] e Takaaki Nakagami.

MOTOGP | I RISULTATI DELLE FP1

Giorgia Guarnieri

