La MotoGP arriva a Lusail per il GP del Qatar, dove riprende la lotta per il titolo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin. Proprio a Lusail un anno fa i due erano già arrivati allo scontro, ma in altre circostanze. A seguito di un contatto, erano infatti caduti entrambi. L’episodio all’epoca non ha suscitato grandi polemiche, ma oggi, con il senno di poi, assume un altro significato. Vediamo quale.

MotoGP | GP Qatar: cosa è successo tra Bagnaia e Martin un anno fa

Riepiloghiamo velocemente i fatti. Quella domenica, Bagnaia era in recupero dopo un inizio non eccezionale. Sul rettilineo principale lottava con Martin per la sesta posizione, fino alla staccata della prima curva. Pecco affiancò Jorge all’interno, ma perse l’anteriore. Il risultato finale fu una scivolata, con la Ducati 63 a travolgere la 89. Nessuno dei due si fece male, ma la loro gara finì lì.

It feels like ages since we were last in Qatar! ⏪ The last time we were there, our two 2023 title combatants crashed together! 😱#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/EX0yteKEiV — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 15, 2023

L’errore di Pecco in quella circostanza è evidente, ma va spiegato il contesto. Il pilota era infatti condizionato dall’enorme pressione che si portava dietro fin dai test invernali. Indicato fin da subito come super favorito, complice la superiorità tecnica della Desmosedici, l’allievo di Valentino Rossi si sentiva obbligato a vincere. E quando si è sotto pressione, è facile sbagliare nei momenti cruciali. Martin, dal canto suo, non ha mai fatto pesare l’episodio, anche perché non sentiva ancora di essere al livello del rivale e soprattutto non è mai stato in lotta per il titolo.

Cosa è cambiato a distanza di un anno

Ma adesso lo scenario è del tutto differente. Lo Jorge Martin di adesso è molto più forte e maturo di quello di allora. In questo momento, è il pilota più veloce della MotoGP, e più libero mentalmente come spesso accade a chi insegue. Ma anche Pecco è cambiato: dopo quell’episodio, ha acquisito l’esperienza di un mondiale vinto (2022) e di uno perso (2021). In MotoGP, l’esperienza è sempre un valore aggiunto. In sintesi, abbiamo un duo di piloti con il potenziale per mettere in scena uno show memorabile. Ma cosa potrebbe accadere se si dovesse ripetere lo scontro di un anno fa?

Riccardo Trullo