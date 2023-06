Le buone sensazioni del venerdì si sono rivelate esatte alla fine per Fabio Quartararo, che si conferma conquistando il podio nella Sprint del GP Olanda di MotoGP nonostante l’infortuno. E’ il punto di svolta per il francese di Yamaha?

IL MIGLIOR WEEKEND FINORA

Il weekend del GP d’Olanda di MotoGP non poteva iniziare in maniera migliore per Fabio Quartararo, che nella Sprint acciuffa il gradino più basso del podio nonostante la frattura all’alluce. Podio conquistato anche grazie alla penalità rifilata a Binder, ma il francese di Yamaha finora sta vivendo il miglior weekend dall’inizio di questa stagione. Gia venerdì si era visto che Quartararo aveva il passo per potersela giocare, ed in qualifica oggi ha sfiorato la prima fila che gli è sfuggita per pochi millesimi.

Nonostante questo però il pilota francese dimostra che Assen è una pista gradita alla sua M1, un pò come eravamo abituati a vedere negli anni passati, dove i tracciati di percorrenza erano dominio della casa di Iwata. Dominio che però non è arrivato ma i passi in avanti per Yamaha in questo weekend finora ci sono stati.

Il terzo posto di oggi e le buone sensazioni avute il venerdì lasciano pensare che nella gara lunga Quartararo possa avere tutte le carte in regola per giocarsi il podio, anche se la vittoria al momento è ancora lontana. Ducati è ancora troppo veloce per la casa dei tre diapason, ed infatti gli sforzi dei giapponesi sono tutti rivolti al 2024, anno in cui si spera che la vera svolta possa davvero arrivare.

Al momento infatti sembra difficile che Yamaha possa tirare fuori dal cilindro la soluzione che risolva tutti i mali, e concentrare il lavoro in ottica futura sembra essere la soluzione migliore, anche considerato che i motori sono ormai congelati per il resto della stagione. Motore che è il vero tallone d’Achille per Yamaha, ma Quartararo quando ha il feeling con la moto come nella Sprint di oggi può riuscire a sopperire a questa mancanza anche se la vittoria come detto prima è ancora fuori portata.

LE DICHIARAZIONI DI QUARTARARO

Al termine della Sprint del GP Olanda di MotoGP, Fabio Quartararo ha dichiarato: “Non so se è un segnale, ma è stato bello fare la gara con i piloti davanti e non finire troppo lontano dal primo. Siamo contenti, ma ora dobbiamo provare a fare una bella gara anche domani, sperando di riuscire a portare a casa un bel risultato. Il problema è che fuori dall’ultima curva, fuori dalla 5 e dalla 8 gli altri vanno via. Io poi li riprendo, ma gli altri non è che vanno a spasso, quindi è difficile sorpassare. Hanno un passo molto simile al nostro, ma fanno delle traiettorie completamente diverse. Questo va bene per fare il passo quando sei completamente da solo nelle FP, ma fare una gara e sorpassare è molto difficile in queste condizioni”.

Sulla situazione attuale di Yamaha Quartararo sembra ancora abbastanza sconfortato: “In Yamaha stanno lavorando, ma non hanno trovato soluzioni ai nostri problemi. Per la seconda parte di stagione non avremo niente di nuovo perché stanno lavorando per il 2024, e spero che lo stiano facendo in maniera intensa. Siamo ancora molto lontani, ma è dovuto anche al fatto che dobbiamo usare una guida vecchio stile, che non va bene per lottare in gara”. Riguardo alla sua condizione fisica il francese invece minimizza: “Il dolore non è un problema, perché l’antidolorifico fa effetto per tutta la sessione ed il dolore non aumenta durante la gara. Il problema p che mi fa muovere troppo la moto nelle curve a sinistra perché la gamba trema”.

Vedremo quindi domani alle 14:00 se Fabio Quartararo confermerà i miglioramenti visti oggi. Appuntamento come sempre su LiveGP per seguire tutto in diretta.

Julian D’Agata