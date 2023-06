MotoGP | GP Olanda, qualifiche: Bezzecchi inarrestabile ad Assen, prima fila tutta italiana

Nessuno riesce a battere Marco Bezzecchi ad Assen, pista in cui il riminese conquista la seconda Pole Position in MotoGP. A sei centesimi si piazza il leader del mondiale Pecco Bagnaia, seguito dalla Desmosedici di Luca Marini. L’ultima prima fila tutta italiana risaliva al Mugello 2022, mentre per la seconda volta in stagione Ducati monopolizza le prime tre posizioni. Bene Quartararo, quarto davanti a Binder e alle due Aprilia ufficiali.

BEZZECCHI BATTE TUTTI AD ASSEN, PRIMA FILA TRICOLORE

Nel sabato del Gran Premio d’Olanda la sinfonia non cambia: Marco Bezzecchi continua ad imporsi dopo aver dominato le prove del venerdì, conquistando la prima Pole dell’anno e la seconda della carriera grazie al tempo record di 1:31.472, equivalente al giro più veloce di sempre. Bezzecchi, terzo in campionato a 34 punti da Bagnaia, si appresta dunque ad iniziare sia la Sprint Race sia il GP vero e proprio dalla prima casella, precedendo in griglia un combattivo Pecco Bagnaia, capace di trovare la strada giusta dopo aver affrontato diverse difficoltà nella ricerca del feeling giusto. Come scritto in apertura, Ducati festeggia una prima fila tutta targata Borgo Panigale, esattamente come successo quest’anno in Argentina con Alex Marquez, Marco Bezzecchi e Pecco Bagnaia. Al terzo posto, infatti, compare Luca Marini, autore di un’innocua caduta durante la Q2.

BENE QUARTARARO, QUATTRO COSTRUTTORI IN TOP6

Spostandosi di solamente quattro centesimi dalla terza piazzola troviamo Fabio Quartararo, convalescente dopo l’infortunio al piede sinistro rimediato in allenamento. Il piccolo handicap non intacca la prestazione del francese, abile nel dare seguito all’ottimo venerdì. Alle spalle del campione 2021 spunta la KTM Factory di Brad Binder, che condivide la prima fila con Aleix Espargaró, sesto in sella all’Aprilia ufficiale. Dalle prime sei posizioni si evince che, almeno al momento, il circuito di Assen permetta di equilibrare le prestazioni dei vari costruttori. Ducati, Yamaha, KTM e Aprilia, infatti, si spartiscono le prime due file, lasciando a Honda il triste ruolo di mera comparsa.

INCOMPRENSIONE NEL Q1 TRA MARC MARQUEZ E BASTIANINI

All’interno della top10, chiusa da Johann Zarco, Alex Marquez e Jorge Martín, non c’è spazio per la Casa Alata, ferma al quattordicesimo posto con la RC213V LCR di Takaaki Nakagami. Tra Martín – decimo – e il giapponese si insediano Miguel Oliveira, Jack Miller (ultimo della Q2) e Fabio Di Giannantonio, tredicesimo in griglia e primo tra i piloti eliminati nel primo turno di qualifiche. Prestazione opaca per Franco Morbidelli, solo quindicesimo al termine di una Q1 resa movimentata dal contatto in curva quattro tra Marc Marquez ed Enea Bastianini, con il primo che ha tamponato il secondo mentre entrambi cercavano un modo per ritornare in traiettoria in sicurezza.

Prossimo appuntamento con la MotoGP oggi alle ore 15:00, quando scatterà la Sprint del GP d’Olanda. Seguite la nostra diretta su YouTube a partire dalle 14:45.

MOTOGP | GP OLANDA | RISULTATI QUALIFICHE

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTOGP | GP OLANDA, BEZZECCHI DOMINA IL VENERDÌ: “BAGNAIA RIMANE IL FAVORITO”