Si conclude la prima giornata di prove sul Circuito TT Assen per i piloti della MotoGP. Nella P2 a spuntarla è Marco Bezzecchi che replica il risultato del mattino, seguito da Martín e Miller. Il campione del mondo Pecco Bagnaia è quarto mentre Zarco, Bastianini e Márquez restano fuori dalla Q2.

PROVA DI FORZA DI BEZZECCHI NEL VENERDÌ

Marco Bezzecchi, re del venerdì ad Assen, ha dominato l’intera giornata di prove assicurandosi la prima posizione in P2 e per tanto, il passaggio diretto in Q2 con un crono di 1’32.063. Si conferma il grande stato di forma del pilota del Mooney VR46 in un circuito favorevole, dove l’anno scorso ha incassato il suo primo podio in MotoGP. A solo un decimo, il vincitore del Sachsenring, Jorge Martín, che ha fatto degli enormi passi in avanti rispetto alla sessione del mattino. Terza posizione per la KTM di Jack Miller, anche lui molto vicino dal tempo di testa a soli 0.155.

Francesco Bagnaia, in grande difficoltà durante la P1 con diversi problemi di guidabilità, è rinato durante il pomeriggio, grazie a diversi cambi significativi fatti nella sua Desmosedici. Con un crono di 1:32.263, a due decimi da Bezzecchi, il Campione del Mondo si è assicurato il passaggio in Q2 negli ultimi tentativi di time attack.

SORPRESA APRILIA E YAMAHA

Riemerso da un weekend con due zeri pesanti, Maverick Viñales si è mostrato veloce sin dalla prima sessione. Il pilota Aprilia è quinto dopo essere stato nelle posizioni di vertice durante gran parte della P2. Sensazioni positive anche per il suo compagno di squadra, Aleix Espargaró, che si è guadagnato l’accesso alla Q2 firmando il settimo tempo a tre decimi dal vertice.

La migliore delle Yamaha è quella di Fabio Quartararo in sesta posizione. Per il pilota francese, è un risultato incoraggiante che dimostra di aver trovato il feeling giusto subito ad Assen. Ricordiamo che l’alfiere Yamaha ha svolto la P2 sotto antidolorifici per un infortunio alla caviglia sinistra e all’alluce. Gli ultimi piloti ad aver guadagnato una piazza in Q2 sono Brad Binder, Luca Marini e Álex Márquez.

HONDA FUORI DALLA Q2

Marc Márquez ha deciso di fare un passo indietro e concentrarsi sul valutare ogni aspetto della moto. In mattinata, ad esempio, ha provato il telaio Kalex, mentre nel pomeriggio è sceso in pista con un vecchio telaio. Sforzi questi compromessi da una caduta in curva 3 quando provava a fare il tempo seguendo le linee di Maverick Viñales. Il pilota Honda si è dovuto accontentare della 19° posizione, non essendo riuscito a scendere sotto la soglia del 1:33.

Venerdì complicato anche per le altre Ducati, che non hanno monopolizzato le prime posizioni come d’abitudine. Enea Bastianini, Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio non hanno trovato il passo giusto e domani dovranno stringere i denti e lottare per una posizione in Q2.

Victoria Ortega Cabrera