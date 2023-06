È finalmente arrivato il momento di scendere in pista per i piloti della MotoGP al GP di Olanda. Il weekend sul circuito di Assen si apre nel segno di Marco Bezzecchi, autore del miglior tempo nelle P1 in 1:32.246. Dietro si ritrova Maverick Viñales dopo due weekend davvero complicati, mentre chiude la top 3 Álex Márquez. Difficoltà per Francesco Bagnaia, solo 12°.

BEZZECCHI E VIÑALES CERCANO DI RIPETERSI AD ASSEN

Per motivi diversi, ma Assen rappresenta una pista “speciale” sia per Marco Bezzecchi che per Maverick Viñales. I due sono stati i più veloci ed i più costanti dopo i primi 45′ di MotoGP al GP di Olanda. Entrambi arrivano da un ottimo risultato su questa pista nel 2022. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team ha ottenuto il primo podio nella classe regina lo scorso anno dietro all’amico Bagnaia, mentre Viñales ha chiuso in terza posizione, il suo primo podio con Aprilia.

In terza posizione si è inserito un solido Álex Márquez, mentre al quarto posto c’è la Ducati di Johann Zarco. Il pilota francese ha avuto delle P1 MotoGP al GP di Olanda ricche di eventi. Il francese di Pramac Racing è caduto alla “Ramshoek“, la veloce curva 15. Nel rientrare ai box il due volte iridato Moto2 ha avuto un passaggio da Jack Miller, creando così un bel siparietto.

EROICO QUARTARARO, TUTTI I MARCHI IN TOP 10

Al quinto posto delle P1 MotoGP al GP di Olanda c’è un eroico Fabio Quartararo, che dista solo 558 millesimi dal grande tempo di Bezzecchi. Il pilota francese arriva ad Assen da acciaccato: “El Diablo” è caduto mentre stava correndo prima dell’inizio del weekend. L’iridato 2021 ha subito un brutto colpo alla caviglia, fratturandosi l’alluce del piede sinistro. La Direzione Gara ha già comunicato nella giornata di ieri che le condizioni del #20 saranno rivalutate dopo la prima sessione del Venerdì.

Dopo la top 5 monopolizzata da Ducati al Sachsenring, almeno per ora ad Assen la musica sembra essere cambiata. Infatti, nella top 10 ci sono tutti i marchi: una cosa quantomeno insolita di questi tempi. Luca Marini è 6° e precede la Honda di Takaaki Nakagami, seguito da Jorge Martín. Chiudono la top 10 KTM e Aprilia con Jack Miller e Aleix Espargaró.

BAGNAIA E BINDER COSTRETTI A INSEGUIRE, LONTANO MÁRQUEZ

Il weekend è appena iniziato, ma la MotoGP al GP di Olanda regala già alcune piccole sorprese. Brad Binder non riesce ad entrare nei primi 10 per soli 65 millesimi, mentre il campione del Mondo Francesco Bagnaia si trova solo in 12^ piazza. Il pilota Ducati ha litigato per tutta la sessione con la propria Desmosedici GP23, avendo vistose difficoltà a fermare la moto in staccata.

È molto indietro Marc Márquez, che sembra quasi essere l’ombra di sé stesso. Le batoste del Sachsenring si fanno sentire per il pilota HRC, che chiude la sessione in un anonimo 21° e terzultimo posto, davanti solo al compagno Iker Lecuona e alla GASGAS di Jonas Folger.

MOTOGP | GP OLANDA: I RISULTATI DELLE P1

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP OLANDA: LE DICHIARAZIONI DEI PILOTI ALLA VIGILIA DI ASSEN