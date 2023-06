E’ stato un venerdì di prove libere del GP Olanda di MotoGP perfetto per Marco Bezzecchi che chiude entrambe le sessioni in cima alla classifica. Il pilota del Team Mooney VR46 non si fa però illusioni, indicando sempre Bagnaia come l’avversario da battere nonostante la giornata complicata per il torinese.

UN VENERDÌ PERFETTO

Marco Bezzecchi chiude il venerdì di prove libere del GP d’Olanda di MotoGP in cima alla classifica dei tempi grazie al suo 1:32.063. Il pilota del team Mooney VR46 ha avuto infatti una giornata da incorniciare essendo stato in testa in entrambe le sessioni, e complice anche la giornata complicata di Pecco Bagnaia. Il riminese però non si fa illusioni e non crede che i risultati di oggi siano indicativi in vista di domani e soprattutto di domenica, dove crede che il Campione del Mondo in carica sia ancora l’avversario da battere.

Bagnaia ha infatti avuto una giornata difficile mentre per Bezzecchi si tratta del miglior avvio di weekend dall’inizio di stagione. Il Bez tra l’altro proprio ad Assen era riuscito a conquistare il primo podio in carriera nella classe regina, segno di buona affinità in questa pista. Pista quella del GP d’Olanda di MotoGP che comunque sorride non solo a Bezzecchi, essendo stato terreno di conquista del mentore Valentino Rossi, ma c’e da ricordare che qui lo scorso anno a vincere fu proprio Pecco Bagnaia. Se comunque il buongiorno si vede dal mattino possiamo affermare che Bezzecchi sarà sicuramente tra i protagonisti in questo weekend, in quella che viene definita l’Università delle moto e dove solo i campioni sono riusciti ad imporsi.

LE DICHIARAZIONI DI BEZZECCHI

Al termine del venerdì di prove libere del GP d’Olanda, Marco Bezzecchi ha dichiarato: “Il venerdì è una giornata che non conta niente e serve solo per classificarsi alla Q2. Sono comunque contento perché ho fatto un buon inizio, essendo veloce sia sul passo che sul giro secco. Ho provato tutte le gomme e sono soddisfatto di aver completato il nostro piano. Oggi è filato tutto liscio, non avendo mai fatto due primi posti il venerdì. Secondo me ho guidato abbastanza bene anche se ci sono dei punti dove devo ancora migliorare”.

Per Bezzecchi però il favorito come detto prima resta sempre Bagnaia: “Spero in un testa a testa con Pecco, ma chiunque sia spero di essere davanti. Se c’è Pecco a lottare sono contento, ma sarà difficile perché è molto forte. E’ una motivazione per me perché noi facciamo cosi per spingerci. Lui qui è molto forte quindi non mi farei troppe aspettative, e non è detto che riuscirò a batterlo di nuovo. Pecco ha vinto ad Assen lo scorso anno ed è una pista dove storicamente fa paura”.

