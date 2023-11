Nella nottata italiana Francesco Bagnaia si è aggiudicato la pole del GP Malesia di MotoGP battendo il record dello scorso anno di Jorge Martin, dimostrando così di essere pronto a lottare per mantenere la leadership del campionato. Ma a metà della Sprint Race ha avuto un vistoso calo di prestazione.

UNA SPRINT CHE NON CONVINCE

Bagnaia conquista la pole nel sabato soleggiato di Sepang, dimostrando di essere pronto a mantenere la leadership nel campionato di MotoGP con un tempo record di 1.57.491, piazzandosi davanti a Jorge Martin e ad un meraviglioso Enea Bastianini. A seguito della caduta in gara nel GP di Catalogna a settembre, Pecco sembra aver invece ritrovato il feeling con la moto già dalle FP del venerdì in Malesia, riuscendosi a qualificare direttamente per la Q2 e ad aggiudicarsi la pole.

L’inizio di quel che sembra un weekend perfetto per il Campione del Mondo di MotoGP 2022, ma durante la gara Sprint non brilla. Infatti, dopo una buona partenza che l’ha visto in testa per i primi giri, ha dovuto difendersi fino a subire l’attacco di Alex Marquez e Jorge Martin a 5 giri dalla fine della gara. Nel vivo della corsa, dopo il doppio sorpasso ai danni di Pecco, un pezzo di polistirolo è volato sulla carena della Ducati numero uno, andando a coprire l’ala anteriore.

Anche Enea sembrava essere più rapido di Pecco, ma ha deciso di non attaccare il suo compagno di squadra, chiudendo in quarta posizione la gara Sprint. Bagnaia chiude terzo con un distacco di più di un secondo da Jorge Martin, che guadagna due punti in classifica generale sul pilota di Chivasso. Quello che poteva essere un sabato perfetto per Bagnaia si è invece rivelato una sorpresa in negativo per il Campione del Mondo in carica, che per la gara di domani dovrà ritrovare il feeling adeguato per non farsi recuperare il distacco di 11 punti da Jorge Martin.

LE DICHIARAZIONI DI BAGNAIA

A seguito della gara Sprint, Bagnaia ha dichiarato di essere perplesso sull’improvvisa perdita di feeling con la sua Ducati, dopo una qualifica perfetta. Aggiunge di aver avuto un problema all’anteriore e sentiva vibrazioni, ma che avranno tempo di analizzare i dati e capire le problematiche in vista della gara di domenica.

Bagnaia poi aggiunge: “Ho iniziato la gara con un feeling abbastanza buono, ma ad ogni giro che passava sentivo che andavo a perdere questo feeling con l’anteriore e non riuscivo né a frenare più tardi, né a frenare in maniera più forte. E’ strano, durante tutto il weekend è il peggior feeling che abbia avuto con la moto. Ho provato a rispondere ad Alex dopo il sorpasso, ma non riuscivo ad entrare bene in curva”.

DOMANI LA GARA ALLE 8 ORA ITALIANA

In vista della gara di domani nel circuito di Sepang, Bagnaia spera che dall’analisi dei dati che hanno a disposizione, il team possa capire le problematiche del sabato e ritrovare il feeling giusto per fare una gara perfetta ed allungare il distacco su Jorge Martin. Domani sarà possibile vedere la gara in diretta alle ore 8 italiane.

Claudia Barchiesi