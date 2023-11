A Sepang è sempre Ducati davanti a tutti in MotoGP. Nel GP di Malesia, però, non sono mancate le sorprese: a trionfare nella Sprint Race, infatti, è Alex Marquez, vincitore in solitaria. Lo spagnolo precede i due contendenti al titolo, Jorge Martín e Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo. Ottimo quarto Enea Bastianini.

ALEX MARQUEZ VINCE E CONVINCE, GRANDE BAGARRE ALLE SUE SPALLE

Una vittoria forse inaspettata, ma del tutto meritata: nella Sprint Race di MotoGP Alex Marquez vince e convince, portando a casa la sua seconda vittoria stagionale nelle gara veloci [l’altra era stata a Silverstone, ndr]. Lo spagnolo del team Gresini, scattato dalla quarta posizione, ha fin da subito mostrato di avere un ottimo passo, rimanendo col gruppo di testa senza difficoltà. Da lì è iniziata la rimonta: prima Bastianini, poi Martin e, infine, Bagnaia; una volta presa la testa della gara non l’ha più lasciata, chiudendo con oltre un secondo di vantaggio sul secondo classificato.

Come detto, sul podio troviamo anche i due contendenti al titolo: Jorge Martín e Francesco Bagnaia chiudono la Sprint Race rispettivamente in seconda e terza posizione, con ‘Martinator’ che guadagna altri due punti su ‘Pecco’, portandosi momentaneamente a -11.

Quarta piazza per un ottimo Enea Bastianini, apparso finalmente in grado di lottare per le posizioni che contano dopo una stagione complicata (e sfortunata). A seguire troviamo la coppia di KTM, con Brad Binder (quinto) che precede Jack Miller (sesto). Solo settimo Marco Bezzecchi, ancora non al top fisicamente, che chiude davanti a Johann Zarco e Luca Marini, rispettivamente ottavo e nono. Chiude la top ten Maverick Viñales, decimo.

DISASTRO YAMAHA E HONDA, ARRETRATO BAUTISTA

Ennesima Sprint Race di MotoGP da dimenticare per i piloti Yamaha e Honda. Franco Morbidelli non riesce ad andare oltre l’undicesima posizione. Va pure peggio a Fabio Quartararo, addirittura sedicesimo dopo essere partito dall’ottava posizione.

Una gara in ombra anche per Marc Marquez e Joan Mir, entrambi caduti e poi ripartiti, che chiudono la Sprint rispettivamente in ventunesima e ventitreesima posizione. In mezzo alle due Honda troviamo Alvaro Bautista, wild card Ducati a Sepang, che termina al ventiduesimo posto.

MOTOGP | I RISULTATI DELLA SPRINT RACE

Giorgia Guarnieri

