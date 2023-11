MotoGP | GP Malesia: orari tv e anteprima di Sepang

Da Sepang inizia lo sprint finale della MotoGP, impegnata questo fine settimana nel circuito di Kuala Lumpur per il 33° GP della Malesia. Nella classe regina continua la sfida tra Bagnaia e Martín, ricordando la wild card di Bautista con Ducati Aruba, mentre in Moto2 Pedro Acosta si gioca il match-point contro Arbolino. Apertissima anche la Moto3, comandata da Masia. Andiamo a scoprire gli orari e l’intero programma

MOTOGP | 18 PUNTI TRA BAGNAIA E MARTIN

I risultati della Thailandia hanno permesso a Jorge Martín di sbarcare in Malesia con soli 18 punti di ritardo da Bagnaia sui 111 totali ancora a disposizione negli ultimi tre weekend dell’anno. Il Campione del Mondo in carica dovrà partire a spron battuto per contrastare la velocità dello spagnolo di Pramac Racing, indiscutibilmente il più veloce da metà settembre in poi. Le statistiche mettono in luce Bagnaia, vincitore lo scorso anno in seguito al tesissimo duello con Bastianini, ma attenzione al meteo: ad oggi è prevista pioggia per tutto il fine settimana. Da segnalare che la griglia di partenza vanterà una partecipazione esclusiva proveniente direttamente dal WorldSBK. A Sepang, infatti, il due volte iridato Alvaro Bautista correrà in sella alla Ducati targata Aruba, tornando in MotoGP a cinque anni dall’ultima partecipazione.

MOTO2 | PEDRO ACOSTA CAMPIONE IN ANTICIPO?

63 lunghezze dividono il leader Pedro Acosta (300,5 punti) e Tony Arbolino (237,5 punti) alla vigilia del Gran Premio della Malesia. Sfumato il primo match-point di Buriram, Acosta ha a disposizione un altro tentativo per chiudere in anticipo i giochi mondiali. Allo spagnolo di Murcia, futuro protagonista in MotoGP, basterà guadagnare almeno 12 punti su Arbolino per laurearsi Campione del Mondo, bissando il titolo ottenuto nel 2021 in Moto3.

MOTO3 | MASIA TENTA LA FUGA, SEI PILOTI MATEMATICAMENTE IN LOTTA

L’aritmetica rende la classe leggera del Motomondiale apertissima. In Malesia, infatti, sono ben sei i piloti matematicamente in lotta per il titolo. Pertanto, Sepang diventa il teatro perfetto per applicare una prima selezione, obiettivo perseguito da un Masia intento ad estendere il vantaggio sugli inseguitori. Il portacolori Leopard Racing arriva a Kuala Lumpur con 17 punti di vantaggio su un Sasaki pronto a rifarsi dallo sfortunato esito della Thailandia (caduta provocata da un problema al cambio di Muñoz), mentre David Alonso – che proprio a Buriram ha trionfato – condivide gli stessi punti di ritardo di Daniel Holgado (25). Gran Premio fondamentale per Deniz Öncü e Iván Ortolá, obbligati a vincere per tenere accese le speranze iridate. Il turco e lo spagnolo inizieranno il fine settimana malese con 59 e 73 punti di gap da Masia.

IL SEPANG INTERNATIONAL CIRCUIT

Lunghezza: 5,5 km

Curve: 15 (10 destra – 5 sinistra)

Rettilineo più lungo: 920 metri (rettifilo dei box)

Distanza gara Moto3: 15 Giri (83,1 km)

Distanza gara Moto2: 17 Giri (94,2 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 10 Giri (55,4 km)

Distanza gara MotoGP: 20 Giri (110,8 km)

PROGRAMMA E ORARI MOTOGP MALESIA

LiveGP.it sarà in diretta sabato e domenica per il racconto in diretta della Sprint Race e del Gran Premio della MotoGP in Malesia. Tutto il fine settimana sarà live su Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato delle tre classi, più la Sprint Race. Le gare della domenica, invece, saranno trasmesse su TV8 in differita (Moto3 11:15 – Moto2 12:30 – MotoGP 14:15). Di seguito il programma della MotoGP in Malesia, orari inclusi.

Giovedì 09/11

10:00 | Conferenze Stampa

Venerdì 10/11

02:00 | Moto3 – Prove 1

02:50 | Moto2 – Prove 1

03:45 | MotoGP – Prove Libere 1

06:15 | Moto3 – Prove 2

07:05 | Moto2 – Prove 2

08:00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 11/11

01:40 | Moto3 – Prove 3

02:25 | Moto2 – Prove 3

03:10 | MotoGP – Prove Libere 2

03:50 | MotoGP – Qualifiche

05:50 | Moto3 – Qualifiche

06:45 | Moto2 – Qualifiche

08:00 | MotoGP – Sprint

Domenica 12/11

03:40 | MotoGP – Warm Up

04:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

05:00 | Moto3 – GARA

06:15 | Moto2 – GARA

08:00 | MotoGP – GARA

