Dopo una settimana di pausa, la MotoGP è pronta a tornare di nuovo in pista a Sepang, per il diciottesimo round di una stagione fin qui avvincente. Nella conferenza stampa alla vigilia del GP di Malesia, a parlare sono stati Francesco Bagnaia, Jorge Martín, Marco Bezzecchi e Brad Binder.

BAGNAIA, UNA PRESSIONE DA GESTIRE

Come sempre, ad aprire la conferenza è Francesco Bagnaia, che arriva in Malesia sì da leader del Mondiale, ma con un distacco dimezzato rispetto alla vigilia della Thailandia. Una situazione che potrebbe mettere pressione ulteriore, ma ‘Pecco’ non si spaventa: “Siamo in lotta per il titolo e credo sia normale, è un piacere averla. Dal mio punto di vista è un grande carburante per sentire di nuovo la fame di essere campione“. Una situazione che il ducatista conosce bene, visto quanto accaduto nel 2022: “L’anno scorso tutto il weekend avevo avuto pressione ma poi ho vinto la gara. Ogni pilota ha sensazioni diverse quando c’è pressione: non so per Jorge, ma penso che l’esperienza possa aiutarmi in alcune situazioni.“

Ora si scende in pista a Sepang molto apprezzato da Bagnaia: “Adoro venire qui, è una delle mie piste preferite e ho bei ricordi in tutte le categorie. Servirà un po’ di fortuna per il meteo, ma credo che saremo competitivi in tutte le condizioni“. Attenzione, però, alla scelta degli pneumatici: “Su questa pista la gomma da gara dovrebbe essere la media. L’ultima volta qui, nei test invernali, tutto era andato alla perfezione. Sarà una bella battaglia, spero di partire più avanti rispetto a Buriram.”

E a proposito di gomme, non è mancato un commento anche sulla questione pressione, che vede Martín a rischio dopo il warning ricevuto in Thailandia: “Difficile prevedere il livello, ma il mio team sta facendo un lavoro straordinario per mantenere il valore costante.“

MARTIN, ATTENZIONE ALLA PRESSIONE… DELLE GOMME

Arriva in Malesia col morale alto Jorge Martin, secondo nel Campionato MotoGP e con uno svantaggio dimezzato rispetto alla vigilia del Buriram. Un’importante iniezione di fiducia per lo spagnolo: “Dopo la Thailandia ero felicissimo, ho vissuto un weekend fantastico. Ho deciso di restare in Asia per non soffrire di nuovo il jet lag. Questa settimana ho avuto troppo tempo per pensare, io preferisco correre le gare consecutivamente. Vediamo come andrà qui.“

L’alfiere Prima Pramac è carico in vista del weekend malese e non vede l’ora di scendere in pista per riscattarsi dopo lo zero dello scorso anno: “Mi manca la vittoria dell’anno scorso, potevo recuperare e poi sono caduto. Il nuovo asfalto potrebbe essere positivo. Vedremo la mia strategia in gara“. E in vista della corsa, Martin non ne vuole sapere di pressione: “Pressione? La posta in palio è altissima, ma quando corri sei paradossalmente più rilassato e pensi solo alla gara.“

L’unica pressione a cui dovrà per forza di cose stare attento è quella degli pneumatici. Lo spagnolo, infatti, al termine del GP di Thailandia ha ricevuto un warning per aver corso con i valori della gomma anteriore inferiori rispetto a quelli raccomandati da Michelin. Una situazione che, però, non impensierisce troppo Jorge: “Sicuramente è stato un piccolo errore, ma normalmente la nostra pressione è normale.“

BEZZECCHI E BINDER, ARIA DI SFIDA?

Un altro pilota sicuramente carico in vista del GP malese è sicuramente Marco Bezzecchi, il cui recupero fisico procede veloce: “Ho cercato di recuperare il più possibile con la spalla. Mi sento un po’ meglio, le mie condizioni mi sorprendono in positivo“. Attenzione, però, a non farsi illusioni: “Ancora non sono al 100%, appena metto la spalla sotto stress, ho problemi.“

E chi potrebbe dare del filo da torcere al riminese è Brad Binder, che arriva a Sepang con la voglia di dimostrare i progressi fatti nel corso dell’anno. Le sue parole: “L’obiettivo è lottare con i migliori fino alla fine. Ho bei ricordi, Sepang è una pista che mi piace molto. Nei test avevamo avuto problemi, ma i ragazzi del team hanno fatto un ottimo lavoro. Sarà interessante capire quanto siamo migliorati“. Grande voglia di riscatto per il sudafricano, che vuole archiviare in fretta gli ultimi due GP: “In Australia ho commesso io un errore. Anche in Thailandia potevo vincere ma sono finito sul verde. Sono stato io nelle ultime gare a fare degli errori, ma vorrei conquistare una vittoria nella gara lunga di MotoGP per il team, se lo meriterebbe.“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Tutto pronto, quindi, per la diciottesima tappa del Motomondiale, in programma nel weekend a Sepang, in Malesia. Team e piloti scenderanno in pista già domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Ultime prove sabato, nella notte italiana, poi si inizierà a fare sul serio con qualifiche e Sprint Race. Come sempre il gran finale sarà domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 05:00 italiane.

Venerdì 10 novembre

02:00 | Moto3 – Prove 1

02:50 | Moto2 – Prove 1

03:45 | MotoGP – Prove 1

06:15 | Moto3 – Prove 2

07:05 | Moto2 – Prove 2

08:00 | MotoGP – Prove 2

Sabato 11 novembre

01:40 | Moto3 – Prove 3

02:25 | Moto2 – Prove 3

03:10 | MotoGP – Prove Libere 2

03:50 | MotoGP – Qualifiche

05:50 | Moto3 – Qualifiche

06:45 | Moto2 – Qualifiche

08:00 | MotoGP – SPRINT RACE (10 giri)

Domenica 12 novembre

03:40 | MotoGP – Warm Up

04:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

05:00 | Moto3 – GARA (15 giri)

06:15 | Moto2 – GARA (17 giri)

08:00 | MotoGP – GARA (20 giri)

Giorgia Guarnieri

