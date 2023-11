Il GP della Malesia di MotoGP è un altro tripudio Ducati: a trionfare è un incredibile Enea Bastianini, al primo successo stagionale. Alle sue spalle, sul podio, troviamo Alex Marquez e Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo. Solo quarto Jorge Martín, apparso meno a suo agio rispetto agli ultimi GP.

BASTIANINI, CHE ‘BESTIA’!

Sotto il sole di Sepang, in MotoGP brilla Enea Bastianini, che centra la prima vittoria stagionale e torna così a podio dopo oltre un anno dall’ultima volta [l’ultima era stata proprio nel GP della Malesia nel 2022, ndr]. Un successo importante per il morale, che arriva dopo un 2023 molto complicato (e sfortunato) per il pilota riminese, che prende la testa nelle prime fasi di gara e ci rimane fino alla fine, chiudendo con oltre un secondo di vantaggio sui rivali.

Come detto, Bastianini precede Alex Marquez e Francesco Bagnaia, rispettivamente secondo e terzo sul traguardo, che completano così un altro (ennesimo) podio tutto Ducati. Lo spagnolo del team Gresini non riesce a replicare il successo ottenuto nella Sprint del sabato malese e deve accontentarsi si un secondo posto. Sorride, invece, Bagnaia, che precede il rivale Jorge Martín, giunto quarto, e guadagna così tre punti sullo spagnolo, portandosi a +14 in classifica generale.

Ottima quinta piazza per Fabio Quartararo, che precede Marco Bezzecchi e l’altra Yamaha di Franco Morbidelli, rispettivamente sesto e settimo. A seguire troviamo la KTM di Jack Miller, ottavo, e un’altra coppia di Ducati, quelle di Fabio Di Giannantonio (nono) e Luca Marini (decimo).

APRILIA DELUDE, ENNESIMO DISASTRO PER HONDA

Un weekend da dimenticare per Aprilia. Maverick Viñales è fuori dalla top ten e non va oltre l’undicesimo posto. Va peggio ad Aleix Espargaró, caduto nella prima metà di gara e mai realmente a suo agio sul tracciato malese nel corso di tutto il weekend.

Destino simile (se non peggiore) anche per Honda. A Sepang Marc Marquez chiude la gara in tredicesima posizione, a oltre 27″ dal vincitore. Non arriva al traguardo Joan Mir, caduto nelle prime fasi della corsa e non rientrato.

Infine, da segnalare anche le cadute di Brad Binder, Raul Fernandez, Miguel Oliveira e Takaaki Nakagami, con quest’ultimo poi rientrato in gara. Tutti i piloti stanno bene e hanno lasciato la pista sulle proprie gambe.

MOTOGP | I RISULTATI DELLA GARA

