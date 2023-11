Enea Bastianini ritrova finalmente la vittoria in MotoGP nel gran premio della Malesia, la prima con il team ufficiale Ducati Lenovo dopo una stagione segnata da infortuni e assenze da vari GP.

UNA GARA DA INCORNICIARE

Nel caldo malese, Enea Bastianini è stato protagonista di un buon weekend e, nella domenica di gara, compie l’impresa che attendeva ormai da più di un anno: vincere. Enea sigla il suo miglior risultato in sella alla Ducati Lenovo Team, dopo un ottavo posto sia in Germania che in India.

Partito dalla terza posizione dopo una buona qualifica, passato per il Q1 ed arrivato fino al Q2, oggi porta a casa la vittoria tanto attesa su una Ducati ufficiale. Durante la Sprint Race del sabato aveva chiuso quarto dietro al compagno di squadra Bagnaia, mostrando un buon ritmo, ma senza togliere punti al campione del mondo in carica in lotta per il titolo mondiale.

Bastianini riesce a concludere al primo posto nel GP di Malesia: prima vittoria con la Ducati del team ufficiale, giunta dopo un anno dalla sua ultima vittoria al GP di Aragon nella stagione 2022. Sale sul gradino più alto del podio, con un vantaggio 1,535 secondi sul secondo classificato Alex Márquez.

LA RIVINCITA DOPO UNA STAGIONE DIFFICILE

Una gara perfetta, senza intoppi ed in solitaria, dal primo all’ultimo giro. Evidente la gioia del Bestia nel tagliare il traguardo, assaporare di nuovo la vittoria e sentire finalmente di poter ritrovare il feeling con la Rossa di Borgo Panigale. Quella del 2023 è stata una stagione segnata da infortuni, con il debutto nel team ufficiale che non è andato come sperato. Dopo essersi rotto la scapola destra nella Sprint Race di Portimão, è stato escluso dalla gara principale e da altri quattro GP. L’ennesimo stop a Barcellona, dove il 25enne italiano si è rotto il malleolo mediale del piede sinistro e si è fratturato il secondo metatarso del piede sinistro, assentandosi da altre tre gare.

Bastianini sigla la sua quinta vittoria in MotoGP anche grazie ad una piccola modifica tecnica alla moto: pur mantenendo lo stesso assetto, i tecnici hanno cambiato il comportamento di risposta del freno motore. Inoltre, ha usato anche il freno posteriore con comando a pollice, molto di aiuto nelle fasi di frenata più brusche.

LE DICHIARAZIONI DEL VINCITORE

Bastianini ha dichiarato: “Mi sento felice, ma stanco, durante questa gara ho cercato di dare il 100% anche a livello mentale. Mi si è fermato il cuore, dopo tanto tempo a secco è arrivata finalmente la vittoria. Solo io ed altre persone, la mia ragazza e la mia famiglia, sanno quello che ho dovuto affrontare per arrivare fin qui. Quindi li ringrazio davvero per avermi aiutato, è stato fantastico.”

Bastianini c’è e dimostra di avere ancora molta strada da percorrere in sella alla Rossa, con voglia di vincere e fame di rivincita dopo una stagione di debutto in sella alla moto ufficiale segnata da varie difficoltà. A due gare dalla fine del campionato, vedremo se Enea sarà capace di rimanere il gioco nella parte alta della classifica.

Claudia Barchiesi