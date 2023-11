Oggi a Sepang Alex Marquez ha confermato la velocità dimostrata nelle prove, ottenendo la quarta posizione in griglia nelle qualifiche e vincendo poi la sua seconda Sprint stagionale.

La straordinaria gara di Alex Marquez

Alex Marquez è scattato subito forte, guadagnando in curva 1 la posizione su Jorge Martin e superando rapidamente anche Enea Bastianini. Al secondo giro è anche arrivato l’attacco sul leader della gara Pecco Bagnaia in Curva 15, ma Alex non è riuscito a chiudere la curva andando lungo e perdendo anche la posizione su Jorge Martin. Alex, consapevole della propria velocità, non si è perso d’animo, passando Martin nel giro seguente e tornando sotto a Bagnaia al sesto giro di 10, per poi sorpassarlo in Curva 9. Con pista libera ha imposto un ritmo inarrivabile per i suoi inseguitori, andando a vincere la Sprint senza grosse difficoltà. Per Alex Marquez è la seconda Sprint dell’anno, dopo quella vinta a Termas de Rio Hondo.

Le dichiarazioni di Alex Marquez: “Obiettivo raggiunto, fiducioso per domani”

L’obiettivo di Alex era chiaro fin dalla partenza: “Oggi il mio obiettivo era vincere la gara Sprint. Mi aspettavo di andare forte e di essere così competitivo, anche se credevo che Bagnaia e Martin avrebbero avuto qualcosa in più di me. Ho fatto tutto alla perfezione con il mio team e sono davvero molto contento per aver colto questo risultato.” Ora serve riconfermarsi per la gara vera, quella che potrebbe diventare la prima vittoria della sua carriera in MotoGP: “So che domani potrebbe esserci un’altra opportunità perché sul passo gara siamo molto forti come abbiamo dimostrato anche nelle prove libere 2. Nelle ultime gare abbiamo un po’ sofferto, ma la gente dimentica che ho avuto un infortunio e mi serviva un po’ di tempo per tornare competitivo al massimo. Ora ci siamo riusciti e dobbiamo mantenere questo livello fino a Valencia.“

Francesco Sauta