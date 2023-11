MotoGP | GP Malesia: Alex Marquez piega Martín nel venerdì

Le prime prove della MotoGP in Malesia vanno in archivio con il miglior tempo di Alex Marquez, seguito da Martín e Miller. L’unica Aprilia in Top10 è quella di Maverick Viñales, quinto, mentre Pecco Bagnaia non va oltre l’ottavo posto. Sessione discreta per Quartararo, settimo a poco meno di sei decimi dal leader. Tutte le Honda dovranno passare per la Q1, a partire dalla RC213V di Marc Marquez.

ALEX MARQUEZ VS MARTIN PER LA LEADERSHIP, BAGNAIA OTTAVO

La MotoGP torna in Malesia per il terzultimo fine settimana della stagione. Nel tilkodromo di Kuala Lumpur il più veloce del secondo turno – l’unico valido per la suddivisione dei gruppi di qualifica – è Alex Marquez, a sorpresa il miglior interprete di Sepang. Negli ultimi minuti lo spagnolo bi-Campione del Mondo perde la testa della classifica a favore di Jorge Martín, poi la recupera grazie al tempo di 1:57.823 segnato a pochi secondi dalla bandiera a scacchi. Con questo riferimento cronometrico il portacolori Gresini Racing batte il pupillo di casa Pramac di circa due decimi.

Tuttavia, l’aver mancato il primo posto – già ottenuto nelle FP1 – non rappresenta un problema per Martín, che dalla sua rifila ben mezzo secondo al rivale per il titolo. Bagnaia, infatti, trova sì la chiave per accedere direttamente alla Q2, ma non va oltre l’ottava casella, perdendo tempo soprattutto nella seconda metà del circuito.

KTM SORRIDE, BENE ANCHE VR46

Sessione solida, invece, per KTM: Jack Miller si affaccia in “zona podio” artigliando un ottimo terzo tempo, per altro battendo il compagno Brad Binder, staccato di soli sette centesimi. La RC16 sembra adattarsi bene alle lunghe pieghe del tracciato malese, perciò attenzione ai due piloti di Matthigofen. All’interno della Top10 troviamo anche Luca Marini e Marco Bezzecchi, la coppia VR46, rispettivamente al sesto e nono posto. Infine, a completare la lista di coloro che non dovranno passare per la Q1 menzioniamo Johann Zarco, decimo con oltre mezzo secondo di gap da Alex Marquez.

MORBIDELLI SI ESIBISCE IN UN GRAN SALVATAGGIO, TUTTE LE HONDA ELIMINATE

Il primo eliminato è Franco Morbidelli, autore di un salvataggio in “stile Marquez” nel rampino di curva 9. L’italo-brasiliano precede Enea Bastianini, risalito in dodicesima piazza nell’ultimo attacco al tempo disponibile. Tredicesima casella per Augusto Fernandez, appena davanti a Fabio Di Giannantonio, ancora una volta vicino a Marc Marquez – quindicesimo – pilota che dovrebbe sostituire a partire dal 2024 (nonostante le voci su Fermin Aldeguer, il più quotato a correre con HRC è proprio il romano). Da segnalare la caduta di Raul Fernandez nel finale del turno: lo spagnolo scivola in curva 9 e provoca una bandiera gialla che costringe molti piloti ad annullare i rispettivi giri veloci.

MOTOGP | GP MALESIA 2023 | RISULTATI PROVE UFFICIALI

Matteo Pittaccio

Leggi anche: MOTOGP | GP MALESIA: ORARI TV E ANTEPRIMA DI SEPANG