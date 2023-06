Al Mugello è subito festa tricolore in MotoGP grazie alla vittoria di Francesco Bagnaia nella Sprint Race del GP d’Italia, caratterizzata dal meteo incerto. Subito dietro troviamo Marco Bezzecchi, che taglia il traguardo in seconda posizione e regala così una fantastica doppietta italiana. Terzo Jorge Martín, che completa la tripletta Ducati sul podio. Ottimo quinto Luca Marini, nono Enea Bastianini.

DOMINIO DUCATI IN TOP 5

Una vittoria di spessore per Francesco Bagnaia, che trionfa su una pista ancora più impegnativa del solito a causa delle gocce di pioggia cadute durante la gara, che di fatto hanno reso l’asfalto particolarmente viscido. Scattato dalla pole, Pecco ha perso qualche posizione nelle prime fasi della corsa, ma ha poi recuperato terreno e nel finale ha provato anche l’allungo, chiudendo la gara con oltre tre decimi di vantaggio sul diretto inseguitore.

Seconda posizione per Marco Bezzecchi, che tiene a bada la concorrenza e conquista un’ottima piazza d’onore in ottica campionato. Il portacolori Mooney VR46 conferma ancora una volta la sua consistenza portando a casa punti preziosi in una Sprint Race insidiosa, che gli permettono di rimanere vicino all’attuale leader della MotoGP. La sfida tra i due è più accesa che mai e vedremo domani in gara se si rinnoverà il duello anche in pista.

Ducati dominatrice della Sprint con ben cinque moto nelle prime cinque posizioni: oltre ai già citati Bagnaia e Bezzecchi, a seguire troviamo le due Pramac di Jorge Martín (per diversi giri in testa alla gara), Johann Zarco e la Mooney VR46 di Luca Marini. In particolare, da segnalare l’ottima prestazione del pilota italiano, ancora alle prese con i dolori alla mano e bravo a buttare il cuore oltre l’ostacolo, centrando un’importante quinto posto che gli permette di conquistare punti preziosi.

Il primo non ducatista a tagliare il traguardo è Jack Miller, che chiude al sesto posto e precede Marc Márquez, settimo e in difficoltà su un tracciato non particolarmente congeniale né a lui, né al nuovo telaio Kalex. A punti anche Aleix Espargaró ed Enea Bastianini, rispettivamente ottavo e nono, con il ducatista che conquista così il primo punto della stagione dopo un’inizio tutt’altro che semplice.

MALE YAMAHA, BINDER SPRECONE

Altra Sprint Race da dimenticare per Yamaha, con entrambi i piloti fuori dalla zona punti. Fabio Quartararo giunge decimo al traguardo, con un distacco di oltre 6″ dal vincitore, mentre Franco Morbidelli è addirittura sedicesimo.

Gara da archiviare in fretta anche per Brad Binder, subito protagonista (in negativo). Il sudafricano parte forte e alla prima curva causa la caduta di un incolpevole Álex Márquez, costretto così al prematuro ritiro dopo un ottimo terzo tempo in qualifica. All’alfiere KTM viene così comminato un long lap penalty, che lo costringe a rimontare posizioni. La foga, però, non aiuta Binder, che commette diversi altri errori e termina così la gara in undicesima posizione. Un vero peccato visto il suo potenziale in questa gara, nella quale ha fatto registrare anche il record assoluto di velocità di punta (366.1 km/h).

Infine, da segnalare anche la brutta caduta di Álex Rins, portato al Centro Medico per accertamenti.

I RISULTATI DELLA SPRINT RACE

Dalla nostra inviata al Mugello Giorgia Guarnieri

