La Sprint del GP Italia di MotoGP ha visto ancora una volta Francesco Bagnaia e Marco Bezzecchi darsi battaglia per la vittoria. Ad avere la meglio è stato il pilota del Team Ducati che mette a segno il terzo successo stagionale proprio nella gara “breve”, dopo aver firmato pole e record della pista.

IL DUELLO CONTINUA

Un fine settimana da incorniciare finora per Pecco Bagnaia, che oltre ad essersi dimostrato il più veloce nelle prove del venerdì, ha messo a segno una straordinaria pole position abbattendo tra l’altro il record della pista al Mugello. Il pilota Ducati è riuscito inoltre a conquistare la terza vittoria in una gara Sprint dopo aver battagliato con l’amico-rivale Marco Bezzecchi, che dopo la giornata di oggi sono separati soltanto da 4 punti nella classifica Mondiale. Eppure non è stata una vittoria facile quella ottenuta oggi da Bagnaia, anche grazie alla pioggia che ha fatto capolino nelle fasi iniziali della Sprint creando diversi disagi ai piloti. Pecco ha infatti perso qualche posizione ma il pilota Ducati è riuscito a mantenere la calma e riprendersi la testa della corsa per non mollarla fino alla fine.

Una vittoria di forza quella del torinese che tiene a bada Bezzecchi riuscendo pure ad allungare sul pilota del Team Mooney VR46 negli ultimi giri. Dall’altro lato il Bez ha fatto il possibile per restare in scia a Pecco, ma Bagnaia ne aveva di più oggi come anche dimostrato dai tempi fatti segnare in tutto il weekend. Il duello Mondiale tra i due amici-rivali continua, e potrebbe portarsi avanti per il resto della stagione visto lo stato di forma di entrambi che al momento sembrano averne più degli altri.

AMICI O RIVALI?

Come detto prima adesso Pecco è riuscito a riprendersi la leadership in campionato, ma solo 4 punti lo separano dal Bez, rendendo questa stagione di MotoGP 2023 entusiasmante considerate le prestazioni di altissimo livello che i nostri portacolori hanno sfoderato finora. Un duello che potrebbe anche avere dei risvolti negativi visto il rapporto tra i due, e che potrebbe incrinarsi alle prime incomprensioni visto che entrambi adesso lottano per lo stesso obiettivo e sulla stessa moto.

La loro amicizia nonostante la rivalità però non è a rischio come confermato anche da Bagnaia in conferenza stampa: “Quando siamo a casa abbiamo un rapporto tale per il quale se dovessimo essere arrabbiati ne parliamo e possiamo risolvere. Tra di noi c’e amicizia, ma in pista siamo rivali quindi ci daremo sempre battaglia”.

LE DICHIARAZIONI DI BAGNAIA

La vittoria di oggi però non è stata semplice per Pecco: “Ero davanti e quando sono arrivato all’Arrabbiata 2 ho avuto la sensazione che fosse bagnata. Ho rallentato e Martin mi ha passato, poi è comparso anche qualcuno all’esterno, quindi forse ero un po’ troppo lento. Allora ho deciso di mettermi dietro a Jorge, perché il T4 era asciutto, ma l’ultima parte del T2 ed il T3 erano bagnati e faceva un po’ paura. Sapevo di avere un passo forte, sufficiente per battagliare con i miei avversari. Bezzecchi era molto competitivo, ho cercato di non lasciargli una sola possibilità di sorpasso. Mi sono divertito anche nel giro d’onore dopo la bandiera a scacchi perché ho visto tantissima gente ed è stato fantastico.”.

Sulla gara di domani invece però Bagnaia è convinto di poter fare un buon risultato, a patto di non commettere errori: “Domani spero ci sia il sole e sarà diverso, soprattutto per quanto riguarda la scelta delle gomme. Sarà importante mantenere la calma e non commettere errori ma non devo fasciarmi la testa, devo solo continuare a fare quello che so fare”.

LE DICHIARAZIONI DI BEZZECCHI

Dall’altro lato Marco Bezzecchi le ha provate tutte per andare a prendere Bagnaia, ma oggi durante la Sprint è stato pressoché impossibile: “La giornata è stata positiva, ero comunque fiducioso perché sapevo di poter fare una buona partenza. Sono partito bene ed ho chiuso il distacco con gli altri, e quando la pioggia è arrivata sono riuscito a guadagnare posizioni ed avvicinarmi a Pecco. Purtroppo non mi sono avvicinato abbastanza, ma è stata una buona gara”.

Il pilota del team Mooney VR46 non ha però tentato l’attacco all’ultimo giro: “All’ultimo giro non ho mai pensato di provare l’attacco su Pecco, ma non ero vicino. Ci volevo provare prima, ma non ce l’ho fatta a fare un attacco perché Pecco staccava un po’ più forte di me e soprattutto usciva molto meglio di me dall’ultima curva, quindi arrivavo sempre un po’ lontano alla Curva 1 e non potevo provare così da lontano perché sarebbe stato troppo pericoloso”.

Bezzecchi ammette che per lui è stato più facile oggi rispetto a Bagnaia: “Per me comunque è stato più facile rispetto a Pecco perché avevo il suo riferimento e riuscivo a vedere meglio la situazione. Bagnaia interpreta molto bene lo stile che vuole questa moto. Devo cercare di avvicinarmi al suo modo, però non è facile perché ognuno ha il suo stile. Bisogna lavorare e cercare di arrivargli sempre più vicino fino a quando puoi provare a batterlo. Domani proverà a vincere perché in generale è più forte. Io cercherò di fare il mio massimo, e se andrà come oggi sarò comunque contento”.

Julian D’Agata