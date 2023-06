Sole e spettacolo al Mugello: in MotoGP trionfa un impeccabile Francesco Bagnaia, leader indiscusso della corsa. A podio anche i due portacolori Pramac, Jorge Martín e Johann Zarco. Quarto uno stoico Luca Marini, autore di una grandissima prestazione nonostante il dolore alle mani. Solo ottavo Marco Bezzecchi, mai in grado di tenere il passo di quelli davanti. Caduti entrambi i fratelli Márquez.

BAGNAIA VINCE E ALLUNGA NEL MONDIALE

Il Mugello ha incoronato il suo nuovo re: Francesco Bagnaia, che nel weekend di MotoGP ha dimostrato tutto il suo valore, conquistando pole, Sprint Race e vittoria in gara. Una vera prova di forza per il ducatista, che torna sul gradino più alto del podio dopo la caduta di Le Mans e allunga nella classifica generale, complice anche la domenica no di Marco Bezzecchi, solo ottavo.

Alle spalle di Bagnaia, a oltre un secondo, troviamo i due alfieri del team Pramac, Jorge Martín e Johann Zarco, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Un risultato importante per loro, che si confermano in ottima forma e replicano il risultato di Le Mans portando a casa punti preziosi.

Ai piedi del podio si piazza un sorprendente Luca Marini, stoico nel guidare nonostante il dolore alle mani. Il portacolori Mooney VR46 è stato a lungo protagonista di una bagarre per la terza posizione con Álex Márquez (quest’ultimo poi caduto nel corso del quattordicesimo giro mentre era terzo), ma poi non ha potuto nulla contro Zarco ed è stato costretto a cedere la piazza in favore del francese.

Chiude la Top5 Brad Binder, che precede l’Aprilia di Aleix Espargaró e il compagno di KTM Jack Miller. A seguire troviamo una tripletta di italiani: oltre al già citato Marco Bezzecchi, ottavo, in Top10 abbiamo anche Enea Bastianini e Franco Morbidelli, che tagliano il traguardo rispettivamente in nona e decima posizione.

ALTRA DOMENICA DA DIMENTICARE PER HONDA E YAMAHA

Ennesima domenica di difficile per le Case giapponesi, con Honda che arriva sul traguardo solamente con il pilota del team LCR Takaaki Nakagami, tredicesimo. Con Mir e Rins out per infortunio, le speranze della Casa dall’ala dorata erano riposte in Marc Márquez. Lo spagnolo, scattato dalla seconda posizione, è stato protagonista di una bella bagarre nelle prime fasi di gara, ma nel corso del sesto giro è andato largo, finendo sullo sporco e perdendo così il controllo. Una scivolata senza conseguenze fisiche, che però gli fa segnare un altro zero, il secondo consecutivo dopo la caduta di Le Mans.

Destino simile anche per Yamaha, con Franco Morbidelli e Fabio Quartararo che chiudono rispettivamente in decima e undicesima posizione. Un’altra gara difficile per i due alfieri della Casa dei tre diapason, che nulla possono contro lo strapotere Ducati.

MOTOGP | GP ITALIA: I RISULTATI DELLA GARA

Dalla nostra inviata al Mugello Giorgia Guarnieri

