Emozioni contrastanti nel box Mooney VR46 al termine della gara di MotoGP. Il GP d’Italia, infatti, ha visto Luca Marini tagliare il traguardo al quarto posto, un risultato totalmente insperato alla vigilia visto l’infortunio alla mano non ancora del tutto recuperato. Dall’altra parte, invece, troviamo un Marco Bezzecchi incapace di andare oltre l’ottavo posto e visibilmente deluso. A fine gara abbiamo raccolto a caldo le loro sensazioni, tra sogni e disappunto.

MARINI FERMATO SOLO DAL DOLORE: “IL PODIO? SAREBBE STATO UN SOGNO”

Dopo Bagnaia, gli applausi sono tutti per Luca Marini. Una domenica da incorniciare per lui, chiusa con un quarto posto che vale tanto, per la classifica, ma soprattutto per il morale. Una gara da 10, proprio come il numero che porta sul cupolino. La sua gioia è incontenibile: “È stata veramente una bellissima gara! Non mi aspettavo di riuscire a tenere questo passo” afferma ‘Maro’, che ha poi proseguito nell’analisi della sua corsa, “Sicuramente il fatto di partire dalla prima fila mi ha aiutato tanto: una buona parte del risultato di oggi arriva dalla qualifica di ieri. Ho dato tutto: a metà gara ho cercato di gestirmi, poi quando Álex [Márquez, ndr] mi ha passato ho cercato di spingere un altro po’ per metterlo sotto pressione e re-infilarmi subito. Con Johann invece ero un po’ più in difficoltà con la mano. Non riuscivo più a stringere la manopola del gas e quando ero in scia dovevo frenare un po’ prima, soprattutto alla San Donato e all’uscita della Biondetti 2. Iniziavo ad avere poca forza e ho dovuto rallentare.“

Un podio sognato e sfiorato, ma poi svanito: “Il fatto di ‘vedere’ il podio mi ha aiutato a sentire meno dolore. Finché ero con i primi è andata bene… poi quando ero quarto l’effetto è calato [scherza, ndr]. Ci ho provato in tutti i modi ma non ne avevo le forze.“. Per Marini, però, è solo questione di tempo: “Mi veniva piangere perché il podio sarebbe stato un sogno. Lo è ancora, quindi rimando tutto alla prossima stagione perché questa gara è sempre magica“.

Ora è tempo di voltare subito pagina, perché il prossimo weekend si torna subito in pista. Luca è già carico per la prossima gara: “Non vedo l’ora del Sachsering perché c’è solo una frenata a destra, poi tutte le curve sono a sinistra. Per me questo è un bene, perché a sinistra riesco a far riposare la mano dolorante. Spero di tornare al 100% già per le prove del venerdì.“

DELUSIONE BEZZECCHI: “È SUCCESSO QUALCOSA DI STRANO”

Sentimenti opposti per Marco Bezzecchi, ottavo sul traguardo e in cerca di spiegazioni. Dopo il secondo posto nella Sprint Race, ci si aspettava una replica anche in gara, ma così non è stato.

Una prestazione che ha stupito lo stesso pilota, come racconta lui stesso al termine della corsa: “È molto strano perché non abbiamo cambiato nulla nel setting rispetto a ieri. Sinceramente non me lo spiego. Alla terza curva ho capito che avrei faticato come una bestia tutta la gara perché non stavo in piedi. Non riuscivo ad avvicinarmi a nessuno, arrivavo a due decimi da Aleix e Jack [Espargaró e Miller, ndr] e poi dopo due curve tornavo a un secondo… Ho fatto veramente fatica, non avevo feeling davanti e mi si chiudeva dappertutto. Tutto molto strano, non so cosa sia successo.“

Una domenica difficile per il pilota #72, che però vuole archiviare al più presto questa gara per concentrarsi sulla prossima: “Purtroppo è andata così, adesso dovremo controllare bene i dati e cercare di capire cosa è andato storto. La fortuna è che ora abbiamo subito altre due gare in fila e cercheremo di dimenticare in fretta questa giornata. Abbiamo comunque imparato qualcosa, come in tutte le giornate.“

Dalla nostra inviata al Mugello Giorgia Guarnieri

