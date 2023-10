Prima Pole Position in MotoGP per Luca Marini, che batte le Aprilia di Maverick Viñales e Aleix Espargaró nelle Qualifiche del GP d’Indonesia. Tornato dall’infortunio alla clavicola rimediato in India, il portacolori VR46 arpiona la Pole per la prima volta in carriera con soli tre centesimi di vantaggio sul primo inseguitore. Male Bagnaia, fuori dalla Q2 e tredicesimo in griglia. Qualifiche complicata anche per Martín e Bezzecchi, entrambi caduti e rispettivamente al sesto e nono posto a fine turno.

PRIMA POLE PER MARINI, APRILIA PIEGATE

Grazie all’incredibile riferimento cronometrico di 1:29.978 Luca Marini si aggiudica la Pole Position del Gran Premio d’Indonesia della classe MotoGP, l’unico a vantare un tempo al di sotto del 1:30. Un ritorno degno di nota quello del pilota di Urbino, prima passato dalla Q1 (insieme a Bastianini) e poi capace di piegare le Aprilia. L’infortunio alla clavicola provocato dalla carambola nella Sprint Race dell’India non sembra più un problema, almeno nel giro secco, fase in cui Marini beffa Viñales per trentuno millesimi ed Aleix Espargaró per poco più di un decimo.

Al di là della prima fila troviamo un concreto Fabio Quartararo, bravo a contenere il gap dalla vetta entro i quattro decimi battendo per di più Brad Binder, seguito in scia da Jorge Martín, pronto a scattare dalla sesta casella. La Q2 del pupillo Pramac Racing non si rivela così soddisfacente: Jorge, infatti, cade nel primo tentativo in curva quindici dopo esser finito lungo, mentre nel secondo attacco alla Pole fatica e si accontenta della sesta piazza.

BEZZECCHI FATICA, BAGNAIA ELIMINATO NELLA Q1

A dirla tutta quella dell’Indonesia non è una gran Qualifica per i pretendenti al titolo: difatti, andando in ordine di classifica segnaliamo la nona posizione di Marco Bezzecchi, così come Marini rallentato dal recentissimo infortunio alla clavicola in allenamento al Ranch. Nel primo segmento della sessione il “Bezz” cade in ingresso della penultima curva, confidando tutte le speranze in un secondo tentativo che, pochi minuti dopo, non regala grandi soddisfazioni. Decisamente peggio va al leader del Mondiale Pecco Bagnaia, bloccato in tredicesima posizione a causa di una Q1 non all’altezza della aspettative. Tra l’altro, il Campione in carica viene eliminato da Marini e soprattutto dal compagno di box Bastianini, rientrato in pista proprio nel weekend di Mandalika.

Tornando alla Top10, ottimo rendimento per Fabio Di Giannantonio, settimo, capace di battere quel Marc Marquez (autore di una leggera scivolata in curva quindici) pronto a sostituirlo in Gresini Racing a partire dal 2024. L’otto volte iridato partirà davanti al già citato Marco Bezzecchi, mentre la Top10 di entrambe le gare sarà chiusa da Jack Miller, seguito da Bastianini e Miguel Oliveira.

