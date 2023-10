Dopo Motegi, la MotoGP è pronta a tornare in pista a Lombok per la quindicesima tappa della stagione. Alla vigilia del GP d’Indonesia, in scena nel weekend al Mandalika International Circuit, i primi a parlare in conferenza stampa sono stati Francesco Bagnaia, Jorge Martin e Marc Marquez, fresco di annuncio in Gresini per il 2024.

BAGNAIA ORA NON PUO PIU SBAGLIARE

Nella sala conferenze di Mandalika il primo a parlare è Francesco Bagnaia, reduce dal secondo posto di Motegi. Il ducatista è sì ancora leader del mondiale, ma ha visto diminuire sempre di più il suo vantaggio su Martin. Una situazione che però non lo preoccupa troppo: “Credo che ora abbiamo tre gare consecutive buone per noi, mi piacciono i tracciati. Penso che possiamo fare qualcosa di buono, in Giappone abbiamo trovato il nostro feeling, anche se poi la domenica è stata diversa, ma sento che abbiamo trovato il nostro potenziale. Credo che questa pista si addica molto al mio stile di guida. Quest’anno le gomme sono migliori per me e sarà interessante, la lotta sarà intensa.“

Infine, non è mancato un commento sulla notizia del giorno, ovvero l’approdo di Marquez in Gresini. Un annuncio che non lo ha sorpreso più di tanto: “Tre quattro mesi fa era incredibile, ma nell’ultimo periodo era chiaro quale fosse la direzione. Per noi e per lo sport è positivo, Marc troverà la migliore base sulla nostra moto, si troverà a suo agio e non gli ci vorrà troppo tempo per andare meglio rispetto alla situazione attuale. Sarà bello condividere i dati con lui, ma sarà anche una bella competizione. Il suo primo approccio sarà a Valencia, dovrà provare varie cose. Per me lui sarà già davanti.“

MARTIN, OPERAZIONE SORPASSO?

Uno dei piloti più attesi è sicuramente Jorge Martin, capace di ricucire il distacco da Bagnaia in poche e ora seriamente in lotta per il titolo mondiale. Lo spagnolo è carico in vista della volata finale della MotoGP: “Sarà un campionato di sei gare. La mia mentalità sarà la stessa, cercheremo di vincere. Il mio obiettivo a inizio stagione era stare nei primi tre e questo è stato raggiunto“. Sull’imminente GP ha le idee chiare: “L’anno scorso con le condizioni difficili ero competitivo, ho mancato la pole position, in termini di passo non è stata la mia gara migliore ma penso che quest’anno potrò dire la mia.“

Al termine della conferenza, anche Jorge ha detto la sua sull’operazione Marquez-Gresini: “Sarà una grande sfida per noi e per lui: cambiare moto non è semplice, ma parliamo di una grande moto. E’ l’unico modo che abbiamo per confrontarci con lui che è il più forte nella storia. Penso che sarà in lotta per il campionato.“

MARC MARQUEZ, L’UOMO DEL MOMENTO

L’ultimo a parlare è stato proprio Marc Marquez, che ha finalmente svelato i suoi piani per il 2024: correrà in MotoGP con il team Gresini, in sella a una Ducati (seppur non ufficiale). Una notizia “bomba”, seppur nell’aria, su cui lo spagnolo si è espresso così: “Una decisione difficile. La settimana scorsa è stata molto dura a livello emotivo perché Honda è una seconda famiglia, ma a volte devi uscire dalla tua comfort zone. Sarà un grosso cambiamento in tutti gli aspetti, voglio tornare a sorridere sotto il casco.“

Marquez ha poi speso parole al miele per il suo futuro team, rivelando anche qualche dettaglio in più sull’accordo: “Negli ultimi quattro anni ho sofferto tanto, non mi sto divertendo e avevo bisogno di un cambiamento, altrimenti non avrebbe avuto senso continuare. Il team Gresini è un’ottima famiglia, mio fratello ne fa parte e sarà una grande sfida. Non importa se hai vinto tanti titoli, devi lottare nel presente: avevo varie opzioni, quelli che mi hanno aspettato sono stati solo quelli di Gresini. Martedì scorso ho deciso e ho chiamato in Giappone. Un costruttore ha tempo, un pilota no, perché è tempo in meno nella tua carriera. Voglio concludere al meglio la mia stagione con Honda. Non so chi verrà con me nel team perché ne abbiamo iniziato a parlare mercoledì. Porterò un meccanico ma non posso stravolgere né Honda, né Gresini.“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Si scaldano dunque i motori al Mandalika International Circuit, in Indonesia, dove andrà in scena il quindicesimo round del Motomondiale. I piloti scenderanno in pista a partire da domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove. Si proseguirà poi sabato con le ultime prove prima di qualifiche e Sprint Race. Come di consueto, l’atto conclusivo sarà domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore XX:00 italiane.

Venerdì 13 ottobre

02:00 | Moto3 – Prove 1

03:50 | Moto2 – Prove 1

04:45 | MotoGP – Prove Libere 1

07:15 | Moto3 – Prove 2

08:05 | Moto2 – Prove 2

09:00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 14 ottobre

02:40 | Moto3 – Prove 3

03:25 | Moto2 – Prove 3

04:10 | MotoGP – Prove Libere 2

04:50 | MotoGP – Qualifiche

06:50 | Moto3 – Qualifiche

07:45 | Moto2 – Qualifiche

09:00 | MotoGP – SPRINT RACE (13 giri)

Domenica 15 ottobre

04:45 | MotoGP – Warm up

06:00 | Moto3 – GARA (20 giri)

07:15 | MotoGP – GARA (22 giri)

09:00 | Moto2 – GARA (27 giri)

