Dopo una settimana di pausa, la MotoGP raggiunge l’Indonesia per il 15esimo Gran Premio della stagione 2023. Due delle tre classi hanno una classifica iridata ancora aperta. Jorge Martin e Francesco Bagnaia si contendono il primato assoluto dopo il round di Motegi, evento oltremodo condizionato dal maltempo.

Incerta anche la situazione in Moto3 con Jaume Masia in battaglia con Daniel Holgado, mentre in Moto2 l’attenzione è tutta su Pedro Acosta che in quel di Mandalika proverà ad allungare nella graduatoria generale. Tutti gli orari del GP d’Indonesia della MotoGP li troverete qui.

Info e numeri della MotoGP in Indonesia

Il motomondiale si appresta a disputare la quarta edizione del GP d’Indonesia, la seconda sul circuito di Mandalika. Le prime due, datate 1996 e 1997, si corsero a Sentul, nei pressi della capitale Jakarta. Dal 2022, invece, si corre su un luogo più esotico, l’isola di Lombok, alle pendici del vulcano Rinjani. Quest’ultimo ha fornito la materia prima per il nuovo asfalto, completato un anno fa e sperimentato con successo dalla Superbike.

La KTM con Miguel Oliveira ha vinto l’edizione dello scorso anno. Discorso differente nelle prime edizioni del secolo scorso con i due successi di Honda, uno a testa per Luca Cadalora (1996) e Mick Doohan (1997).

MotoGP | Un mondiale inaspettatamente combattuto

Pecco Bagnaia e Jorge Martin arrivano a Mandalika separati da soli tre punti. Lo spagnolo è in forma smagliante, mentre il torinese sembra risentire ancora del botto di Barcellona. Tuttavia in questo fine settimana può succedere di tutto, complice il nuovo asfalto e le condizioni meteo. Siamo infatti nel bel mezzo della stagione dei monsoni, il rischio pioggia resta elevato anche se la collocazione temporale è ben diversa dal 2022.

A tenere banco questo fine settimana vi è anche la delicata situazione riguardante al mercato pilota. Oggi Marc Marquez ha annunciato il suo passaggio al Gresini Racing, chiudendo settimane di speculazioni. Il suo obiettivo è indubbiamente quello di finire bene con la Honda, prima di salire sulla Ducati satellite.

La top class ritrova quasi tutti i suoi piloti infortunati. Luca Marini e Alex Rins tenteranno di correre, e lo stesso vuole fare Marco Bezzecchi. Per il romagnolo sarà difficile ottenere l’approvazione da parte dei medici, il riminese si è infatti operato alla clavicola quattro giorni fa. C’è poi la KTM, imprevedibile e pericolosa, ed una Yamaha disperata nel vincere almeno una gara.

Moto3 | Un nuovo leader ed una storia iridata da riscrivere

Dopo il Giappone, Daniel Holgado ha abdicato alla testa della classifica, cedendola a Jaume Masia. Lo spagnolo di casa Leopard ha già un mano la promozione in Moto2, ma prima vuole diventare campione del mondo. Sarebbe una grande soddisfazione anche per la Honda, schiacciata dal dominio KTM.

Ayumu Sasaki è in piena lotta anche lui, in un mondiale serrato: tra i primi tre ci sono 9 lunghezze appena. Per i piloti italiani si tratta soprattutto di raccogliere il massimo possibile. Mancherà all’appello Romano Fenati, ancora infortunato. E non ci sarà neppure Tastuki Suzuki, il cui contratto con Leopard è stato risolto. Al suo posto correrà Adrian Fernandez, già assunto per il 2024.

Moto2 | Pedro Acosta lanciato verso il titolo

La classe intermedia è l’unica che, in questo momento, appare avere un dominatore. Pedro Acosta ha portato il suo vantaggio su Tony Arbolino a 50 punti, grazie ad un misto sapiente di velocità e costanza. Un fattore, la continuità, che è mancato al lombardo, alle prese con problemi di messa a punto della sua Kalex MarcVDS.

Saranno solo loro due a contendersi la corona, Jake Dixon è ormai fuori dalla bagarre anche se l’aritmetica non lo esclude ancora. Per quanto riguarda i piloti italiani, il discorso è lo stesso della Moto3: l’obiettivo è di tirare fuori il massimo da ciò che hanno.

Il circuito di Mandalika

Lunghezza: 4,3 km

Curve: 17 (11 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 725 m (traguardo)

Distanza gara Moto3: 20 Giri (86 km)

Distanza gara Moto2: 22 Giri (94,6 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 13 Giri (55,9 km)

Distanza gara MotoGP: 27 Giri (116,1 km)

MotoGP, orari del GP d’Indonesia

Concludiamo la panoramica della MotoGP in terra d’Indonesia con gli orari TV. Sky Sport offre l’intero programma sul canale 208, nonché sulla piattaforma di streaming NOW. Su TV8, invece, le prove verranno garantite in differita. La Moto3 sarà trasmessa alle 11, la Moto2 alle 12.15, la MotoGP alle 14. La Sprint sarà live il sabato.

A proposito di live, vi ricordiamo che LiveGP commenterà la Sprint e la corsa domenicale sui propri canali.

La programmazione in dettaglio (orari dirette)

Giovedì 12/10

Venerdì 13/10

03:00 | Moto3 – Prove 1

03:50 | Moto2 – Prove 1

04:45 | MotoGP – Prove Libere 1

07:15 | Moto3 – Prove 2

08:05 | Moto2 – Prove 2

09:00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 14/10

02:40 | Moto3 – Prove 3

03:25 | Moto2 – Prove 2

04:10 | MotoGP – Prove Libere

04:50 | MotoGP – Qualifiche

06:50 | Moto3 – Qualifiche

07:45 | Moto2 – Qualifiche

09:00 | MotoGP – Sprint

Domenica 15/10

04:40 | MotoGP – Warm Up

06:00 | Moto3 – Gara

07:15 | Moto2 – Gara

09:00 | MotoGP – Gara

Riccardo Trullo