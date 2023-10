Marco Bezzecchi è stato tra i protagonisti della gara Sprint del GP Indonesia di MotoGP. Il pilota del Team Mooney VR46 è infatti riuscito a salire sul podio dopo soli cinque giorni dall’operazione per ridurre la frattura della clavicola rimediata in una sessione di allenamento al Ranch.

EROICO BEZ

Sembrava impossibile ed invece non solo Marco Bezzecchi è riuscito a ritornare in moto dopo soli cinque giorni dall’intervento, ma ha anche conquistato il terzo posto nella Sprint del GP Indonesia di MotoGP. Il pilota VR46, ricordiamo si era infortunato dopo una caduta avvenuta al Ranch in una sessione di allenamento. Caduta che gli ha causato una frattura alla clavicola che ha reso necessario un intervento chirurgico per rimetterla in sesto. A pochi giorni di distanza il Bez ha ottenuto uno strepitoso podio nella gara breve a Mandalika, prendendosi non pochi rischi e dimostrando tutto il suo valore.

Bezzecchi ha infatti corso una Sprint da protagonista, riuscendo ad agguantare il terzo posto proprio all’ultimo giro dopo una grande battaglia con Maverick Vinales. Ricordiamo che il riminese è arrivato in Indonesia soltanto ieri prima delle Prove Libere, e vederlo sul podio oggi è sicuramente un’impresa non di poco conto. Il pilota VR46 avrà però vita dura domani, considerato che oggi la Sprint era solo di 13 giri e Bezzecchi ha corso anche grazie all’aiuto di antidolorifici. La gara lunga metterà sicuramente alla prova il suo fisico, ma il Bez potrebbe sorprenderci ancora una volta grazie anche al suo talento ed alla grande forza di volontà che lo contraddistingue.

LE DICHIARAZIONI DI BEZZECCHI

Al termine della Sprint del GP Indonesia Bezzecchi ha dichiarato: “Non avrei mai pensato di fare una gara così, ma sinceramente nei primi 6-7 giri stavo bene, quasi come se non avessi nulla. Poi però il dolore è arrivato, specialmente quando ero dietro Vinales. Era difficile fermarsi con un pilota davanti, ma all’ultimo giro ho stretto i denti e sono riuscito a passare. Sono veramente molto contento. Sento dolore soprattutto in staccata e nei cambi di direzione, quando devo spingere sul manubrio. Inoltre ho il collo ancora molto rigido dall’operazione, così uso molto di più altri muscoli. Domani in gara sarà dura ma ho ancora qualche carta da giocare, vedremo come fare visto che oggi ho preso un normale antidolorifico”.

Bezzecchi, grazie al podio nella Sprint, riesce a mettere al sicuro il terzo posto in classifica Mondiale a differenza di Bagnaia che oggi ha perso la leadership. “Tutti hanno giornate storte, anche un Campione del Mondo come Pecco. Quando sei in gruppo è difficile fare la differenza, non basta essere un po’ più veloce. E’ una giungla, e non essendo Pecco a posto come sempre fa più fatica. Martin invece è in un momento d’oro, fino a quando non commetterà un errore resterà su questi livelli. Domani mi preoccupa più l’anteriore che il posteriore, dato che la morbida non credo possa reggere la gara. Io seguirò gli altri nella scelta, tanto devo solo portare a casa la gara, senza fare niente di straordinario”.

Julian D’Agata