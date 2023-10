Nel venerdì del GP d’Indonesia, la MotoGP regala subito sorprese. Al termine della seconda sessione di prove troviamo le due Aprilia al comando, con Aleix Espargarò che precede il compagno Maverick Viñales. Clamoroso, invece, il risultato di Francesco Bagnaia, sedicesimo e out dal Q2.

MARTIN DOMINA LA MATTINA, NEL POMERIGGIO APRILIA PRENDE IL COMANDO

La mattinata di Mandalika si era aperta nel segno di Jorge Martin, autore del primo tempo delle FP1 in 1:31.811, davanti alla coppia di Aprilia. E proprio questi ultimi sono stati i protagonisti delle Practice del pomeriggio, i cui tempi servono per stilare la classifica per l’accesso diretto al Q2.

Al termine della giornata, dunque, davanti a tutti troviamo un sontuoso Aleix Espargarò, capace di fermare il cronometro in 1:30.474. Lo spagnolo precede il connazionale e compagno di squadra Maverick Viñales, che fa segnare un crono di 1:30.628. Chiude il podio “virtuale” un incredibile Marco Bezzecchi, dichiarato nella notte italiana fit to race per l’intero GP, che dopo la scivolata delle FP1 si riscatta e chiude la sessione di prove ufficiali con il tempo di 1:30.644.

Quarto Brad Binder, che precede Jorge Martin e Marc Marquez, fresco di annuncio in Gresini per il 2024. Settimo Miguel Oliveira, davanti a Fabio Di Giannantonio e Jack Miller, rispettivamente ottavo e nono. Decimo tempo per Fabio Quartararo, che per pochi centesimi riesce così ad accedere direttamente al Q2 di domani.

CLAMOROSO BAGNAIA OUT DAL Q2, BASTIANINI FATICA

Come detto, in MotoGP le sorprese non sono di certo mancate nel venerdì di Mandalika. La più clamorosa riguarda Francesco Bagnaia: il ducatista non è andato oltre l’1:31.635 nelle Practice e dovrà quindi passare dal Q1 domani. Un inconveniente non da poco per ‘Pecco’, che si sta giocando il Mondiale con un Martin in uno stato di forma eccezionale.

Fatica anche Enea Bastianini, al rientro dopo l’incidente di Barcellona, solo ventesimo al termine della giornata con il crono di 1:32.208. Una stagione complicata (e sfortunata) per ‘Bestia’, che non è ancora riuscito a trovare la quadra in sella alla sua Ducati.

MOTOGP: I RISULTATI DELLE PROVE UFFICIALI

