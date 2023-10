Nel fine settimana della MotoGP in Indonesia le Aprilia hanno brillato nel venerdì di prove e nel sabato di qualifiche, dimostrando di poter stare lì davanti. Il weekend però ha preso una piega diversa per i piloti del team di Noale: Viñales si è reso protagonista nella lotta per il podio; Espargarò ha deluso le aspettative, cadendo nella Sprint e sbagliando la scelta delle gomme nel GP.

UN MAVERICK QUASI IMPECCABILE

Il predominio Ducati è ormai evidente. Eppure, in questo weekend, Viñales ha mostrato di poter essere lì davanti. Per Maverick è il quinto podio stagionale, l’ottavo con i colori dell’Aprilia.

Dopo la caduta di Jorge Martin al giro 15, Maverick è rimasto al comando fino al sorpasso di Bagnaia, terminando sul secondo gradino del podio.

Sin dal venerdi’, “top gun” ha dimostrato costanza, frutto di un lavoro di crescita con il team, e voglia di arrivare a siglare la prima vittoria con il team di Noale: “Stavo andando bene, stavo controllando i pneumatici, Pecco andava più forte di me in quel momento e non volevo finire la gomma posteriore. Sono molto contento e davvero orgoglioso del mio team.”

Anche durante la sprint Viñales è riuscito a rimanere in testa per buona parte della gara, soffrendo però molto di più il consumo della gomma, che ha fatto sì che concludesse la gara ai piedi del podio.

Viñales dà prova di poter essere tra i primi e con le prossime gare potremmo anche assistere ad un sorpasso in classifica sul suo compagno di squadra: Maverick, infatti,bha recuperato 29 punti su Aleix Espargaró portandosi ora a 12 lunghezze di distanza in classifica piloti.

ALEIX DELUDE LE ASPETTATIVE

Dopo un venerdì da sogno al comando delle pre-qualifiche, un weekend no per Aleix, protagonista in primis di una caduta nella gara del sabato.

Durante la sprint race lo spagnolo, a seguito di una partenza difficile (scivolando dalla terza alla sesta posizione), ha tentato di mantenere il ritmo di gara: dopo un giro e mezzo, alla curva 16, ha staccato forte nel sorpasso su Binder ed è caduto, centrando incolpevolmente la KTM del sudafricano, a cui ha chiesto scusa a fine a fine gara, rimarcando la sua colpevolezza nell’effettuare una manovra errata

Dopodiché, Espargaró ha chiuso il weekend a Mandalika con una decima posizione, risultato lontano da quello del suo compagno di squadra, salito sul podio del GP indonesiano.

Secondo lo spagnolo, la gara è stata compromessa dalla scelta della gomma soft al posteriore, che non gli ha permesso di mantenere un buon passo gara, chiudendo così la top ten del gran premio.

Dopo la vittoria in Catalogna, Aleix non è riuscito a brillare nelle successive gare, portando a casa risultati ben al di sotto le sue aspettative.

APRILIA SI CONFERMA TRA I MIGLIORI

Nonostante alti e bassi, il team di Noale si conferma forte e in costante crescita. Tralasciando le performance incostanti dei piloti, Aprilia riesce ad essere lì tra i migliori. Dopo il doppio podio di Aleix e Maverick in Catalogna, oggi è arrivato il secondo posto per Top Gun. A fine weekend, Aprilia si riconferma al terzo posto nella classifica costruttori, a soli 9 punti dalla KTM e con 5 Gran Premi ancora da disputare. Vedremo se in Australia riusciranno a ridurre ancora di più il gap nella classifica costruttori

Claudia Barchiesi