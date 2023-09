Un patatrac clamoroso quello che è capitato al primo giro della prima Sprint della storia MotoGP in India, e che ha visto cadere Luca Marini e finire lungo Marco Bezzecchi. Il poleman riminese, dopo aver evitato la caduta, è riuscito a compiere una rimonta sontuosa a suon di giri veloci e sorpassi, che lo hanno portato a concludere in quinta posizione finale.

Marini-Bezzecchi che disastro!

La Sprint MotoGP si corre dopo varie vicissitudini e con un’ora e mezza di ritardo vedendo in pole position la Ducati Desmosedici GP #72 di Marco Bezzecchi e la gemella numero 10 di Luca Marini esattamente dietro di lui, ad aprire la seconda fila. Da quello che hanno dimostrato nelle precedenti sessioni al Buddh potevano essere grandi protagonisti per il podio e, forse per la vittoria, almeno nel caso del “Bez”. Questo discorso però è stato messo presto messo in cantina, poiché alla prima curva si verifica il botto in cui a ritirarsi è proprio colui che ha innescato tutto, ovvero Luca Marini. Il nativo di Roma porta fuori pista Marco, che finisce diciassettesimo. Da lì parte una rimonta sontuosa a suon di giri veloci che porta il 72 a finire quinto. Che grande peccato per Bezzecchi.

Incidente sotto investigazione e Marini penalizzato

Chiaramente questo botto non poteva che essere investigato e sanzionato dagli Stewards che, con una nota hanno deciso di penalizzare Luca Marini, che tra l’altro ha avuto la peggio riportando la frattura della clavicola sinistra: “I FIM MotoGP Stewards hanno comminato a Luca Marini una Long Lap Penalty per aver causato il contatto alla curva 1. La sanzione dovrà scontarsi nel prossimo Gran Premio al quale prenderà parte, che non sarà quello di domani. Sfortunatamente Luca Marini è stato dichiarato non idoneo a causa della frattura della clavicola sinistra.” Per quanto riguarda il recupero di Luca Marini bisogna ancora valutare dopo ulteriori controlli in ospedale.

Marco Bezzecchi, ironia ma non troppo

Queste le parole di Marco Bezzecchi a Sky Sport: “Sicuramente vi ho fatto divertire. Le sensazioni sono ottime in vista di domani, mi sono sentito bene sulla moto e la rabbia per quanto successo ha favorito la rimonta. Alla fine la pole vale anche per domani, quindi la giornata nel complesso è positiva. Non ho ancora capito perchè, ma curva 1 è difficilissima. Basta mancare la staccata di due metri e finisci lungo, ha un’angolazione difficile che ti sbatte subito in curva 2. Sono partito bene ma Martin e Bagnaia sono partiti anche meglio. Sicuramente non sono partito male io.”

Giacomo Da Rold