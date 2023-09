La MotoGP al GP d’India spegne finalmente i semafori con la Sprint. La gara corta del Sabato ha subito parecchi ritardi a causa del maltempo, ma ha comunque regalato parecchi spunti. Vince senza troppi problemi Jorge Martín su Francesco Bagnaia: torna sul podio Marc Márquez.

VITTORIA SENZA PROBLEMI PER MARTÍN

Terzo successo consecutivo per Jorge Martín in MotoGP al GP d’India. Lo spagnolo di Prima Pramac Racing continua nel proprio grandissimo momento di forma. Martín si è ritrovato in prima posizione dopo una caotica prima curva, potendo così imprimere il proprio ritmo e staccare gli avversari. Il ritmo dell’iridato Moto3 2018 nei primi giri è stato incredibile: una volta preso un distacco rassicurante, Martín si è adagiato su un ritmo leggermente più lento. Il #89 conquista il 4° successo nella Sprint in stagione (Le Mans, Sachsenring, Misano e Buddh), recuperando tre punti importanti al leader di classifica Francesco Bagnaia. Ora il divario tra i due piloti è di 33 punti nella classifica generale.

TORNA SUL PODIO MARC MÁRQUEZ

Andare in Asia ha fatto sicuramente bene a Honda e Marc Márquez, tornato sul podio in MotoGP al GP d’India. Il pilota spagnolo di HRC, che ormai sembrerebbe lontano dalla casa di Tokyo per quanto riguarda il 2024, ha corso una grande gara. Márquez si è ritrovato al 3° posto dopo le prime curve, mantenendo il gradino più basso del podio per tutta la durata della corsa. Il #93 ha dovuto fare i conti prima col compagno di marca Joan Mir (caduto nel 3° giro mentre si trovava al 4° posto, nde) poi con la KTM di Brad Binder (4°). È un ritorno sul podio per quanto riguarda Márquez in MotoGP al GP d’India: l’otto volte iridato mancava dalla top 3 dalla Sprint del Gran Premio di Portogallo. Sicuramente un passo avanti per il catalano e la sua RC213V, che stanno rivivendo un buon momento di forma dopo un 2023 da dimenticare.

MIRACOLO BEZZECCHI: DA 17° A 5° IN 11 GIRI

Il poleman MotoGP al GP d’India Marco Bezzecchi non può certo dirsi contento della sua Sprint. Il pilota Mooney VR46 Racing Team è stato centrato dal compagno di squadra Luca Marini nella staccata di curva 1. Il #72, a differenza di Marini, non è caduto ed è potuto rientrare in 17ª (e ultima) posizione. “Bez” ha così fatto partire una rimonta incredibile: giro veloce dopo giro veloce, Bezzecchi si è fatto fuori più di metà griglia in una decina di giri. All’ultimo giro il pilota Ducati ha facilmente superato Fabio Quartararo (6°), conquistando così un 5° posto agrodolce. Jack Miller chiude al 7° posto, mentre le due Aprilia di Maverick Viñales e Raúl Fernández chiudono la zona punti. Tra i ritirati figurano anche Johann Zarco, Aleix Espargaró, Stefan Bradl e Pol Espargaró.

MOTOGP | GP INDIA: I RISULTATI DELLA SPRINT

Valentino Aggio

