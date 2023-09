MotoGP | GP India, Qualifiche: Bezzecchi batte Martín, Bagnaia terzo

Nelle Qualifiche del GP d’India della MotoGP Marco Bezzecchi firma la quarta Pole Position in top class, piegando Martín e Bagnaia. I primi tre piloti della classifica Mondiale partiranno dunque in prima fila nella Sprint odierna e nel GP di domani. Quarto Marini, ancora bene Honda Repsol, al quinto e sesto posto con Mir e Marc Marquez. Aprilia un po’ sottotono, KTM in difficoltà.

MARTIN ATTACCA, BEZZECCHI RISPONDE E SI PRENDE LA POLE

Le prime Qualifiche nella storia del Gran Premio motociclistico d’India vanno a Marco Bezzecchi, alla quarta Pole Position in MotoGP ed all’ottava in assoluto. L’italiano ha ben risposto agli attacchi di Jorge Martín, velocissimo nell’ultimo settore ma staccato di 43 millesimi alla fine dell’attacco al tempo.

Come evidenziato nel paragrafo d’apertura, la prima fila del GP d’India è occupata dai primi tre della classifica piloti, però in ordine inverso. A seguire Bezzecchi e Martín, infatti, è il leader del campionato Pecco Bagnaia, distante due decimi dalla Pole e braccato dalle Honda di Joan Mir e Marc Marquez, incollate al gommone posteriore del numero 1 fino alla chiusura della sessione.

HONDA REPSOL SFRUTTA BAGNAIA E PIAZZA MIR E MARQUEZ IN TOP6

Nonostante la scia offerta, Bagnaia ha staccato i due portacolori HRC di qualche millesimo, battendo anche Luca Marini, quarto dinanzi a Mir e Marquez. Settimo Johann Zarco, capace di guadagnare qualche posizione nell’ultimo giro veloce, battendo così Fabio Quartararo e le tre Aprilia. A tal proposito, non è stata sessione facile per gli alfieri di Noale: Maverick Viñales e Aleix Espargaró si sono arenati al nono e decimo posto, poco più veloci della RS-GP targata RNF e guidata da Raúl Fernández.

ALEX MARQUEZ SALTA IL GP D’INDIA

Fernández ha evitato il taglio della Q1 insieme ad Alex Marquez, la cui soddisfazione per il passaggio del turno è stata subito annullata a causa della caduta negli ultimi minuti della sessione. Purtroppo, il pilota Gresini non potrà correre il GP d’India avendo sofferto una doppia frattura delle costole (lato sinistro). Ad ereditare la dodicesima casella sarà dunque il compagno di box Fabio Di Giannantonio, che partirà davanti a Brad Binder, in difficoltà a prendere ritmo con la propria KTM. A dirla tutta, sembra proprio che la RC16 faccia fatica, tant’è che anche Jack Miller non è andato oltre la sedicesima posizione, separato dal compagno da Takaaki Nakagami, a sua volta seguito da Franco Morbidelli.

Definite le griglie della Sprint e del Gran Premio d’India, non resta che aspettare la partenza della gara breve, in programma oggi – sabato 23 settembre – alle ore 12:00 italiane.

MOTOGP | GP INDIA 2023: RISULTATI QUALIFICHE

Matteo Pittaccio

Leggi anche: WORLDSBK | ARAGON: DUCATI DOMINA NELLE PROVE, TRIPLETTA ITALIANA IN SSP