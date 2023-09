MotoGP | GP India, Prove 2: Marini beffa tutti, Marc Marquez e Mir in Q2

Luca Marini porta a casa il miglior tempo nel secondo turno di prove della MotoGP in India, battendo di soli otto millesimi Jorge Martín. L’Aprilia di Aleix Espargaró segue a breve distanza, mentre Marc Marquez sfrutta il traino di Bezzecchi (quinto) per artigliare il quarto posto e qualificarsi direttamente alla Q2. Giro cancellato nel finale per Brad Binder, che dovrà passare per la Q1 domani mattina.

MARINI CADE, SI RIALZA E BATTE TUTTI, LA TOP3 IN MEZZO DECIMO

Nell’unica sessione valevole per la suddivisione dei gruppi di Qualifica è Luca Marini a svettare, primeggiando con il tempo di 1:44.782 nel Buddh International Circuit. Messa alle spalle la caduta in curva uno, il 26enne di Urbino è tornato in pista e nell’ultimo attacco al tempo ha battuto un velocissimo Jorge Martín, battuto di soli otto millesimi. Le Ducati VR46 e Pramac hanno avuto la meglio sull’Aprilia RS-GP di Aleix Espargaró, staccato di mezzo decimo dalla prima posizione.

A seguire i primi tre sarebbe stato Brad Binder, ma il sudafricano di casa KTM ha ottenuto il quarto tempo in regime di bandiera gialla (caduta di Nakagami tra secondo e terzo settore), subendo la cancellazione del proprio miglior tempo e lasciando la quarta piazza ad un astuto Marc Marquez, in scia a Marco Bezzecchi nei giri veloci. L’italiano ha trainato l’otto volte iridato, mancando il quarto posto per meno di un decimo. Anche il turno di Maverick Viñales è andato bene, sebbene la sesta casella si sarebbe potuta trasformare in un risultato migliore. “Top Gun”, infatti, ha dovuto abortire (forse per il traffico) il giro in cui i propri parziali erano allineati alla vetta della classifica.

BAGNAIA SETTIMO IN EXTREMIS, ENTRAMBE LE HONDA REPSOL IN Q2

Settimo in affanno Pecco Bagnaia, rientrato in Top10 con un colpo di reni e posizionatosi a poco meno di mezzo secondo da Luca Marini. In coda al torinese si è affacciato Fabio Quartararo, seguito a ruota da Johann Zarco e Joan Mir, bravo ad ottenere l’accesso diretto alla Q2 sfruttando le scia di Bezzecchi e del compagno Marc Marquez.

Buon venerdì per Fabio Di Giannantonio, impossibilitato a conquistare la Q2 ma comunque in lotta per la Top10, tra l’altro battendo il più accreditato compagno di box Alex Marquez. Tra i due si è classificato il già citato Brad Binder, mentre Franco Morbidelli si è accontentato del quattordicesimo posto. Da segnalare la brillante prestazione di Augusto Fernandez al calare della bandiera a scacchi: il campione Moto2 in carica ha ultimato la sessione con il settimo tempo, ma – così come per Binder – il suo riferimento cronometrico è stato immediatamente cancellato per non aver rispettato la bandiera gialla causata da Nakagami, fatto che ha relegato lo spagnolo in quindicesima posizione.

MOTOGP | GP INDIA 2023: RISULTATI PROVE 2

COME CONTINUA IL WEEKEND DELLA MOTOGP IN INDIA

Sabato 23/09

05:40 | Moto3 – Prove 3

06:25 | Moto2 – Prove 3

07:10 | MotoGP – Prove Libere 2

07:50 | MotoGP – Qualifiche

09:50 | Moto3 – Qualifiche

10:45 | Moto2 – Qualifiche

12:00 | MotoGP – Sprint

Domenica 24/09

07:40 | MotoGP – Warm up

08:00 | Rider Fan Parade

09:00 | Moto3 – Gara

10:15 | Moto2 – Gara

12:00 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

