MotoGP | GP India: info e orari tv del debutto al Buddh Circuit

La MotoGP si prepara a debuttare in India tra problemi organizzativi e logistici. Andiamo a scoprire gli orari del Buddh International Circuit, pista che deve ancora ricevere l’omologazione. Nel frattempo, molti piloti e addetti ai lavori stanno riscontrando problemi con il visto, perdendo e dovendo riprogrammare i voli per Nuova Delhi.

MOTOGP | IN INDIA IMPOSSIBILE FARE PRONOSTICI

Tralasciando le difficoltà organizzative e concentrandoci sulla pista, al Buddh International Circuit ci aspettiamo novità circa gli equilibri nella classe regina. I lunghi rettilinei, spezzati sia da forti staccate sia da curve ad ampio raggio, dovrebbero favorire sempre Ducati, Aprilia e KTM, le moto più competitive della griglia. Tuttavia, il grande sporco che si deposita sul nastro d’asfalto nel momento in cui l’attività in pista scarseggia potrebbe giocare un ruolo chiave, diminuendo complessivamente il grip a disposizione. In sintesi, si tratta del round più imprevedibile dell’anno tra organizzazione, pianificazione e valori in campo.

Passando alla classifica piloti, Bagnaia arriva in India con 283 punti all’attivo, 36 in più di Jorge Martín ad otto gare dalla fine. Più distante Bezzecchi, staccato di 65 lunghezze dal leader del Mondiale, ma a sua volta in vantaggio di 45 punti su Brad Binder, la cui corsa al podio iridato ha sofferto un vistoso rallentamento a causa della caduta nel GP di San Marino.

MOTO2 | ACOSTA IN FUGA, ARBOLINO DEVE RISPONDERE

Il quarto posto di Misano ha dato un po’ di respiro a Tony Arbolino, entrato a suo discapito in una spirale negativa che ha permesso a Pedro Acosta di pianificare una vera e propria fuga nel Mondiale. Tra i due piloti il gap si attesta sui 34 punti, non così tanti considerando le otto gare ancora a disposizione. Tuttavia, questa forbice potrebbe ampliarsi e assumere un valore ancor più significativo se i valori in campo non dovessero cambiare.

MOTO3 | BATTAGLIA A SEI, HOLGADO LEADER

Decisamente meno chiaro il quadro in Moto3, classe in cui Daniel Holgado comanda con soli 4 punti di margine su Ayumu Sasaki e 12 nei confronti di Jaume Masia. A dirla tutta la corsa verso la corona della classe leggera si apre ad altri tre candidati: Deniz Öncü, in ritardo di 17 lunghezze, David Alonso e Iván Ortolá, rispettivamente staccati di 21 e 29 punti. Con un layout così particolare, per di più contraddistinto da un rettilineo superiore al km e molto ampio, i giochi di scia faranno quanto mai la differenza. Perciò, sarà lecito aspettarsi più di qualche colpo di scena.

LE CARATTERISTICHE DEL BUDDH INTERNATIONAL CIRCUIT

MOTOGP | GP INDIA 2023: PROGRAMMA E ORARI

Ecco programma e orari della MotoGP in India:

Giovedì 21/09

13:30 | Conferenza stampa

Venerdì 22/09

05:30 | Moto3 – Prove 1

06:35 | Moto2 – Prove 1

07:45 | MotoGP – Prove Libere 1

09:45 | Moto3 – Prove 2

10:50 | Moto2 – Prove 2

12.00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 23/09

05:40 | Moto3 – Prove 3

06:25 | Moto2 – Prove 3

07:10 | MotoGP – Prove Libere 2

07:50 | MotoGP – Qualifiche

09:50 | Moto3 – Qualifiche

10:45 | Moto2 – Qualifiche

12:00 | MotoGP – Sprint

Domenica 24/09

07:40 | MotoGP – Warm up

08:00 | Rider Fan Parade

09:00 | Moto3 – Gara

10:15 | Moto2 – Gara

12:00 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

