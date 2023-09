Il mondiale MotoGP è clamorosamente riaperto dopo la prima gara della storia del GP d’India. Pecco Bagnaia sbaglia, Jorge Martin soffre e va sul podio, portandosi a -13 punti in campionato. Marco Bezzecchi domina e si rilancia anche lui per il titolo mondiale.

I momenti salienti della gara

Sotto un cielo minaccioso, la corsa scatta con Martin, Bezzecchi e Bagnaia in quest’ordine. Dopo un lungo, lo spagnolo cede la prima posizione al “Bez”, che non molla più. Il campione del mondo duella con l’alfiere Pramac, con l’obiettivo di allungare in classifica. Ma al 15esimo giro, Pecco perde l’anteriore alla curva 10 e va per terra. Un errore inaspettato, che accorcia la classifica mondiale.

Bezzecchi vince senza colpo ferire, mentre Martin soffre nei giri finali. Perde un secondo per la tuta che si apre all’improvviso, favorendo il rientro di Fabio Quartararo. I due si giocano la seconda posizione all’ultimo giro, che si conclude a favore dello spagnolo. Jorge è fisicamente distrutto a fine gara, tanto da richiedere l’intervento medico.

A Buddh risorgono le giapponesi

La gara della MotoGP del GP d’India sorride alle case giapponesi. Detto di Quartararo che conquista il podio, anche Franco Morbidelli non delude, finendo settimo. Marc Marquez lotta con i leader con la Honda, ma poi cade in curva 3 e rimonta fino all’ottava piazza. Joan Mir è quinto, autore della miglior gara della sua stagione. Davanti a lui finisce Brad Binder, che salva l’onore di una KTM un po’ in difficoltà.

L’Aprilia è in affanno in terra indiana. Maverick Vinales va lungo al via, riparte 20esimo e si lancia in una rimonta che lo porterà fino al nono piazzamento finale. Aleix Espargaro non vede il traguardo per un problema al cambio, e le due RNF finiscono fuori dalla top ten. Segnaliamo l’assenza di Luca Marini, infortunato dopo la Sprint di ieri.

The honours of the first ever #MotoGP Grand Prix winner in India go to Marco Bezzecchi! 🌶️#IndianGP 🇮🇳 pic.twitter.com/iH0ZJOhsTd — MotoGP™🏁 (@MotoGP) September 24, 2023

Riccardo Trullo