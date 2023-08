Sotto il diluvio di Silverstone, è Marco Bezzecchi a conquistare la pole position del GP di Gran Bretagna di MotoGP. Alle sue spalle troviamo Jack Miller e Álex Márquez, che partiranno rispettivamente in seconda e terza posizione. Seconda fila per Francesco Bagnaia e Luca Marini (entrambi caduti nel Q2), rispettivamente quarto e sesto. Più arretrato Franco Morbidelli, undicesimo, mentre rimane fuori dal Q2 Enea Bastianini.

BEZZECCHI NAVIGA A SILVERSTON, BAGNAIA DEVE INSEGUIRE

In una sessione caratterizzata dalla pioggia (e dalle numerose cadute), ad avere la meglio è Marco Bezzecchi, capace di firmare la pole della MotoGP in 2:15.359 in condizioni a dir poco proibitive a causa dell’acqua in pista. Un giro incredibile, che gli permette di precedere (nonostante una caduta) uno specialista del bagnato come Jack Miller, secondo in 2:15.629, e Álex Márquez, terzo in 2:15.771.

Come detto, apre la seconda fila Francesco Bagnaia, anche lui incappato in una scivolata, che ferma il cronometro in 2:16.095, quasi sette decimi più lento del ‘Bez’. Alle sue spalle troviamo uno sorprendente Augusto Fernández, quinto in 2:16.101, e un ottimo Luca Marini, sesto in 2:16.152 nonostante una caduta.

Solo settimo Jorge Martín, che precede Maverick Viñales e Johann Zarco, rispettivamente ottavo e nono. Chiude la top ten Brad Binder, mentre a seguire troviamo Franco Morbidelli e Aleix Espargaró.

GLI ELIMINATI ILLUSTRI DEL Q1: BEFFATO BASTIANINI, SFORTUNATO QUARTARARO

Nulla da fare, invece, per Enea Bastianini. Il ducatista, a lungo appaiato a Morbidelli e virtualmente in Q2, subisce all’ultimo la beffa da parte di Augusto Fernández, che lo ha preceduto di soli 87 millesimi.

Subito dietro la ‘Bestia’ troviamo Marc Márquez, ancora non al top fisicamente, che ferma il cronometro in 2:17.343, a oltre tre decimi dal tempo di Fernández. Lo spagnolo, all’ultimo tentativo utile, ha dovuto fare i conti anche con il traffico in pista, trovandosi costretto a superare il compagno Joan Mir. Ennesimo turno complicato, quindi, per i due piloti Honda HRC, che scatteranno rispettivamente dalla quattordicesima e diciannovesima posizione.

Molto sfortunato, invece, Fabio Quartararo, che dovrà partire ultimo dopo un turno da dimenticare. Il francese è stato bravo a salvare la moto da un highside, ma questa si è poi spenta a bordo pista, impedendogli di proseguire. Una Q1 che è stata fin da subito in salita per il ‘Diablo’, che si è lamentato per una generale mancanza di grip sul bagnato.

Infine, da segnalare anche la caduta di Fabio Di Giannantonio a inizio Q1. Il pilota del team Gresini ha poi dovuto attendere la fine del turno per poter fare un ultimo tentativo. Un giro secco, nel quale ‘Diggia’ non è andato oltre il 2:19.182, tempo che lo relega in diciottesima posizione in griglia.

I RISULTATI DELLE QUALIFICHE

Bezzecchi will launch from pole later on! 👏 Full results from a very wet qualifying! 👇#BritishGP 🇬🇧 pic.twitter.com/gRs9v6xWTc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) August 5, 2023

L’appuntamento è per oggi pomeriggio alle ore 16:00 per la Sprint Race del GP di Gran Bretagna. Come sempre, la commenteremo in diretta la MotoGP sui nostri canali social e su LiveGP.it.

Giorgia Guarnieri

