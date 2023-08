Un tempo sensazionale quello di Aleix Espargaró nella seconda sessione di prove della MotoGP in Gran Bretagna. Il primo dei suoi avversari è il connazionale Jorge Martin a quasi sette decimi. Primo degli italiani Francesco Bagnaia sesto, a precedere Marco Bezzecchi, primo in mattinata.

FP2 nel segno di Aleix Espargarò

Sessione di prove libere numero 2 che da questo round vale come unica sessione per qualificarsi in Q2 direttamente.

In mattinata miglior prestazione di Marco Bezzecchi davanti a Luca Marini. Il duo Mooney VR46 sembra essere stata la squadra che è riuscita ad interpretare nella maniera migliore i 5 chilometri dell’ex aeroporto britannico.

Pomeriggio con un cielo plumbeo ma questo ai piloti non interessa, poiché devono andare a tutta per rientrare nei primi dieci posti della classifica.

Sessione libera in cui ci si concentra solo ed esclusivamente alle qualifiche di domani mattina. Le cadute sono state fattori nella prima sessione di prove libere, con a terra Franco Morbidelli, autore di un highside a curva 7, per fortuna l’italo brasiliano è ok. Perdita di posteriore che ha coinvolto anche Enea Bastianini a turno finito durante le prove di partenza.

Invece nel pomeriggio il primo a finire a terra è il vincitore qui nel 2016 con Suzuki, ovvero Maverick Vinales che, dopo qualche istante dalla partenza del turno scivola in curva 16. Non sembra essere al 100% nel rientro al box il pilota di Granollers.

Rischio di una bruttissima caduta anche per il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo che, in curva 13 è autore di un rodeo impressionante nel cambio di direzione.

Non si può stare tranquilli nemmeno in Ducati ufficiale poiché Francesco Bagnaia ed Enea Bastianini rischiano di stendersi tra di loro, dopo un’errore della “bestia”.

Caduta doppia per Mooney VR46. Prima finisce in ghiaia durante un time attack Luca Marini che, dopo tre settori “rossi” cade in maniera violenta. Moto sopra le barriere, pilota per fortuna ok. Riesce a finire il tentativo Marco Bezzecchi che si porta provvisoriamente davanti a tutti, ma poi alla curva 7 è protagonista di un brutto Highside alla curva 7, tutto ok dopo un attimo di confusione.

Per quanto riguarda i tempi regna l’equilibrio, con tanti cambi al vertice sino all’arrivo di Aleix Espargarò che stampa un tempo semplicemente magnifico ed è davanti a tutti al termine del venerdì.

MOTOGP | GP GRAN BRETAGNA | RISULTATI PROVE 2

Giacomo da Rold

