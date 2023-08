MotoGP | GP Gran Bretagna: pausa finita, programma e orari di Silverstone

Le vacanze finiscono e i motori si riaccendono: nel fine settimana riparte la MotoGP, impegnata a Silverstone per il GP di Gran Bretagna. La Top Class correrà nella famosa pista inglese il nono round della stagione, condividendo la pista con Moto3, Moto2 e MotoE. Andiamo a scoprire gli orari ed il programma.

MOTOGP | A SILVERSTONE RIPARTE LA CACCIA A BAGNAIA

La seconda metà del 2023 comincia dal Regno Unito, punto dal quale i quattro campionati tornano in attività dopo la lunga pausa iniziata dopo il Gran Premio d’Olanda. In MotoGP lo scenario va sicuramente a favore di Francesco Bagnaia, in vantaggio di 35 punti su Jorge Martín, a sua volta davanti ad un Marco Bezzecchi staccato di un solo punto dalla piazza d’onore.

Molto importante il cambio del format ufficializzato durante la pausa estiva. Da Silverstone, infatti, l’unica sessione valida per dividere i piloti che accedono direttamente alla Q2 e coloro che devono passare per la Q1 diventa quella del venerdì pomeriggio, denominata Practice.

Tra le novità della lista iscritti segnaliamo il grande ritorno in pista di Pol Espargaró, sfortunato protagonista di un pesante incidente nel corso delle prove 2 di Portimão. Il pilota GASGAS è già risalito in sella in occasione del Festival of Speed di Goodwood, ma ora è arrivato finalmente il momento di tornare in pista per un weekend di gara.

MOTO2, MOTO3 E MOTOE: WEEKEND AD ALTA TENSIONE

In Moto2, invece, la battaglia per la leadership della classifica iridata è più intensa grazie agli 8 punti che dividono Tony Arbolino e Pedro Acosta, mentre alla vigilia del round di casa Jake Dixon è terzo a 44 lunghezze dal primo posto.

Non così al sicuro anche la prima posizione di Daniel Holgado in Moto3, classe in cui gli occhi saranno puntati anche su Jaume Masia, secondo in classifica piloti con uno scarto di 16 punti da Holgado, caduto ad Assen proprio in concomitanza con la vittoria di Masia.

Quinto round stagionale, invece, per la MotoE. Il mondiale elettrico, da quest’anno supportato da Ducati, offre agli appassionati un bel confronto tra Jordi Torres (primo con 144 punti) e Matteo Ferrari, autore di una strepitosa doppietta ad Assen e avvicinatosi a soli 8 punti dalla vetta.

IL CIRCUITO DI SILVERSTONE

Inaugurazione Layout attuale: 2010

Lunghezza pista: 5,9 km

Curve: 18 (10 Destra – 8 Sinistra)

Distanza di gara Moto3: 17 Giri (100,3 km)

Distanza di gara Moto2: 18 Giri (106,2 km)

Distanza di gara MotoGP Sprint: 10 Giri (59 km)

Distanza di gara MotoGP: 20 Giri (118 km)

Distanza di gara MotoE: 6 Giri (35,4 km)

GLI ORARI DEL GRAN PREMIO DI GRAN BRETAGNA

LiveGP.it sarà in diretta sabato e domenica per il commento in diretta della Sprint e del Gran Premio della MotoGP. Per quanto riguarda le dirette televisive, tutto il weekend sarà come al solito trasmesso live da Sky Sport MotoGP, mentre TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche di Moto3, Moto2, MotoGP e la Sprint del sabato. Domenica, invece, le gare andranno in chiaro con una differita di 15 minuti, sempre su TV8. Ecco gli orari ed il programma ufficiale del GP di Gran Bretagna:

Giovedì 3 agosto

16:00 | MotoE – Conferenza Stampa

18:00 | MotoGP – Conferenza Stampa

18:35 | MotoGP – Conferenza Stampa

19:15 | MotoGP – Conferenza eccezionale Triumph

Venerdì 4 agosto

09:30 | MotoE – Prove 1

10:00 | Moto3 – Prove 1

10:50 | Moto2 – Prove 1

11:45 | MotoGP – Prove Libere 1

13:25 | MotoE – Prove 2

14:15 | Moto3 – Prove 2

15:05 | Moto2 – Prove 2

16:00 | MotoGP – Prove ufficlali

Sabato 5 agosto

09:40 | Moto3 – Prove 3

10:25 | Moto2 – Prove 3

11:10 | MotoGP – Prove Libere 2

11:50 | MotoGP – Qualifiche

13:15 | MotoE – Gara 1

13:50 | Moto3 – Qualifiche

14:45 | Moto2 – Qualifiche

16:00 | MotoGP – Sprint

17:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 6 agosto

10:45 | MotoGP – Warmup

12:15 | Moto3 – Gara

14:00 | MotoGP – Gara

15:30 | Moto2 – Gara

Matteo Pittaccio

