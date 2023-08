Dopo la pausa estiva, la MotoGP è pronta a tornare in pista a Silverstone per il nono round della stagione. Nella consueta conferenza stampa alla vigilia del GP di Gran Bretagna, i primi a parlare sono stati Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Jorge Martín, seguiti poi da Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

BAGNAIA RIPARTE DA LEADER

In terra inglese il primo a prendere parola è Francesco Bagnaia, che non vede l’ora di tornare in pista dopo la lunga pausa: “Sono felice di ripartire da qui. L’anno scorso non è andata benissimo, anche se poi in gara ci siamo ripresi. Quest’anno pare che il meteo non prometta bene, speriamo che non ci siano condizioni miste“. ‘Pecco’ arriva a Silverstone dopo tre ottimi risultati, tra cui la vittoria in casa, al Mugello, che gli hanno permesso di rafforzare la sua leadership. Come sottolinea lui stesso, però, non bisogna rilassarsi troppo: “Le ultime tre gare sono state ottime, mentre a Le Mans abbiamo avuto sfortuna nell’incidente con Maverick [Viñales, ndr], ma poi abbiamo ritrovato la costanza necessaria. Dobbiamo concentrarci di gara in gara per dimostrare che siamo competitivi.“

Il portacolori Ducati, poi, ha commentato le due novità principali per la MotoGP che verranno introdotte in questo weekend, ovvero il cambio di format per l’accesso al Q2 e il nuovo sistema di monitoraggio della pressione delle gomme. Secondo Bagnaia, la più rilevante è quella legata agli pneumatici: “Il limite della pressione è alto, se si va oltre è semplice cadere. Se invece andrai sotto questo limite, sarai penalizzato. Studieremo un modo con il team per gestire questa situazione“. Infine, una nota ‘polemica’ su questa novità: “Hanno detto che è stato fatto per la sicurezza, ma non credo saremo più sicuri così. Non abbiamo mai avuto problemi con la pressione delle gomme. Quando sei dietro per tanti giri, però, può capitare che la pressione si alzi progressivamente. Bisognerà abituarsi e comprendere come migliorare il nostro stile di guida in quella situazione.“

MARTÍN E BEZZECCHI: LOTTA A TRE PER IL CAMPIONATO?

Un altro pilota che non vede l’ora di tornare in sella è Jorge Martín, secondo in Campionato e reduce da un’operazione alla gamba sinistra per risolvere i fastidi legati alla sindrome compartimentale al polpaccio. Risolto questo problema, lo spagnolo è carico per affrontare la seconda metà di 2023: “In questa parte della stagione ci sono tante piste che favoriscono il mio stile, e Silverstone è una di queste. Mi sento fiducioso e spero di essere competitivo.“. Al momento la lotta per il titolo è più aperta che mai, ma ‘Martinator’ predica calma: “Non si può ancora dire se la lotta per il Mondiale sarà tra noi tre. Io cercherò di mantenere questa costanza e cercherò di essere competitivo in tutte le gare.“

A seguire è il turno di Marco Bezzecchi, distante solo un punto in classifica generale, che ha analizzato il suo 2023, fin qui al di sopra delle aspettative: “Non mi aspettavo un inizio di stagione di questo livello, sono rimasto sorpreso. Spero di migliorare e completare questa stagione nel modo migliore possibile“. Ora testa al prossimo GP, un tracciato dove ‘Bez’ si aspetta di essere veloce. Sul futuro, invece, le idee sono ben chiare: “Mi piacerebbe avere una moto ufficiale, penso di meritarla. Se sarà col team Mooney sarei contento, altrimenti vediamo che succede.“

MORBIDELLI E QUARTARARO, PRESENTE E FUTURO DI YAMAHA

Presente in conferenza stampa anche Franco Morbidelli, la cui avventura in Yamaha finirà al termine di questo 2023. Il pilota romagnolo, fresco di divorzio, commenta così la fine della collaborazione: “Con Yamaha siamo stati insieme per tutta la mia carriera in MotoGP. Abbiamo ottenuto grandi risultati e ho avuto grandi stagioni all’inizio, mentre le ultime due non sono state positive“. Sulla situazione attuale, invece, ‘Morbido’ usa pochi giri di parole: “Non è un segreto che non stiamo andando bene e che il pacchetto non sia all’altezza. Questo aspetto, unito poi al fatto che la Casa parlava con altri piloti, ha rotto un po’ la magia. Anch’io avevo dubbi se restare, ma il team ha reso la mia scelta più semplice non rinnovandomi il contratto e decidendo di puntare su Rins, che è un gran pilota. Sono in una posizione un po’ scomoda, ma questa può essere una motivazione importante“. Infine, uno sguardo rivolto al futuro: “Mi sento forte, ho 28 anni e sono relativamente giovane. Ho vissuto grandi emozioni in MotoGP, avendo anche possibilità di lottare per il campionato. Sono sicuro che l’Academy mi aiuterà a riscattarmi e a trovare delle opportunità.“

A seguire, è il turno del compagno di squadra Fabio Quartararo, che ha solo belle parole per Franco: “Ho trascorso tutta la mia carriera con Morbidelli come compagno, gli auguro il meglio per il futuro. Rins? Nuova sfida per lui, ma anche per me. Ha grande esperienza con moto diverse come Suzuki e Honda“. Per il francese, poi, è tempo di analizzare la sua situazione: “La prima parte della stagione non è stata come mi aspettavo, ma è necessario guardare avanti. Sappiamo che non siamo pronti a lottare per il podio, ma in alcune gare possiamo ottenere un buon risultato. Il 2022 era stato un ottimo anno, mentre nel 2023 finora abbiamo ottenuto solo un podio. Però continueremo a dare il 100%“.

GLI ORARI DEL WEEKEND

I piloti, dunque, sono pronti a tornare in pista per la nona tappa del Motomondiale, in scena questo weekend sullo storico tracciato di Silverstone, in Gran Bretagna. Ricordiamo che a partire da questo weekend cambiano le regole di accesso al Q2 per quanto riguarda la MotoGP (ve ne abbiamo parlato qui) e, soprattutto, debutterà ufficialmente il nuovo sistema di monitoraggio della pressione degli pneumatici.

Venerdì 4 agosto

09:30 | MotoE – Prove 1

10:00 | Moto3 – Prove 1

10:50 | Moto2 – Prove 1

11:45 | MotoGP – Prove Libere 1

13:25 | MotoE – Prove 2

14:15 | Moto3 – Prove 2

15:05 | Moto2 – Prove 2

16:00 | MotoGP – Prove ufficiali

18:00 | MotoE – Qualifiche

Sabato 5 agosto

09:40 | Moto3 – Prove 3

10:25 | Moto2 – Prove 3

11:10 | MotoGP – Prove Libere 2

11:50 | MotoGP – Qualifiche

13:15 | MotoE – Gara 1

13:50 | Moto3 – Qualifiche

14:45 | Moto2 – Qualifiche

16:00 | MotoGP – SPRINT RACE (10 giri)

17:10 | MotoE – Gara 2

Domenica 6 agosto

10:45 | MotoGP – Warm up

11:00 | MotoGP – Rider Fan Parade

12:15 | Moto3 – GARA (15 giri)

14:00 | MotoGP – GARA (20 giri)

15:30 | Moto2 – GARA (18 giri)

