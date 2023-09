Quinto successo nella Sprint MotoGP al GP del Giappone per Jorge Martín. Lo spagnolo di Prima Pramac Racing domina la prima gara del weekend sul tracciato di Motegi, raggiungendo il terzo successo consecutivo nella gara del Sabato (Misano, Buddh, Motegi). Secondo Brad Binder, chiude il podio Francesco Bagnaia.

JORGE MARTÍN IMPLACABILE: UN RITMO FORSENNATO

La vittoria della Sprint MotoGP al GP del Giappone è sempre stata saldamente tra le mani di Jorge Martín. Il #89 continua così la sua inesorabile rincorsa mondiale nei confronti del compagno di marca Francesco Bagnaia. Partito dalla pole position, Martín è stato bravo a non farsi superare dalle due KTM e scappare nei primissimi giri. Ciò che ha stupito è il ritmo del pilota Prima Pramac Racing: Martín è stato velocissimo fin dalle prime battute, rimanendo per buona parte della gara sul ritmo del 1’44” basso. Ha provato a stargli dietro Brad Binder, ritrovatosi 2° dopo un’ottima partenza nella quale ha scavalcato sia Bagnaia che il compagno Jack Miller. Con il passare dei giri anche il sudafricano si è dovuto arrendere alla superiorità di “Martinator“, pagando poco più di un secondo sotto la bandiera a scacchi.

RESISTE FRANCESCO BAGNAIA: CHE DUELLO CON JACK MILLER!

Sette punti importantissimi per Francesco Bagnaia nella Sprint MotoGP al GP del Giappone. Un podio che non sembrava affatto scontato per il campione del Mondo in carica, specialmente dopo una partenza complicata. Bagnaia ha perso la posizione da entrambe le KTM alla prima curva, facendo segnare dei tempi piuttosto alti nei primi passaggi di gara. Una strategia concordata prima del via quella di andare in progressione con il passare dei giri, ma forse non riuscita al 100% per il #1. Bagnaia ha alzato notevolmente il proprio ritmo nella fase centrale della corsa, dando così vita ad un bel duello con l’ex compagno di box Jack Miller. Il piemontese ha provato a superare l’australiano in più occasioni, riuscendoci solamente al 10° dei 12 giri previsti.

La differenza tra il 3° ed il 4° posto, nella Sprint, è di un solo punto (7 contro 6, nde). Bagnaia si potrebbe essere preso anche troppi rischi in questo primo atto della MotoGP al GP del Giappone, ma quel punto vale oro. Non tanto per la posizione in sé, ma per aver dimostrato di essere nella lotta. Ora il pilota interno Ducati ha 8 punti di vantaggio nei confronti di Martín, aspettando il vero e proprio Gran Premio di domani mattina.

ZARCO VINCE IL DUELLO PER IL 5° POSTO, MARCO BEZZECCHI 6°

I primi quattro, divisi in due coppie, hanno staccato il resto del gruppo durante i primi giri della Sprint MotoGP al GP del Giappone. Gli inseguitori sono così rimasti a lottare per la 5ª posizione, che vale 5 punti iridati. A portarsi a casa il 5° posto è Johann Zarco: il francese ha dimostrato di avere un ottimo ritmo nelle fasi conclusive della corsa, andando a recuperare la coppia Bagnaia-Miller all’ultimo giro. Zarco è stato abile nello sfruttare il duello tra Marco Bezzecchi e Marc Márquez. Ad un certo punto sembrava che “Bez” potesse avere la meglio sia sul transalpino che sul catalano, quando ha provato a superarli in due giri consecutivi. Purtroppo, il pilota di Rimini è arrivato lungo in curva 11, costringendo a quella traiettoria anche Márquez e lasciando passare Zarco. L’italiano ha poi avuto la meglio su Márquez, 7°.

Primi punti nella Sprint MotoGP al GP del Giappone per quanto riguarda Fabio Di Giannantonio. L’unico pilota di Gresini Racing a Motegi conferma quanto di buono aveva fatto vedere in qualifica. Nonostante una partenza non ottima, il #49 ha mantenuto i nervi saldi, focalizzandosi sul proprio ritmo e portando a casa un’ottava posizione che gli vale due punti in classifica iridata. Chiude la zona punti Maverick Viñales sulla Aprilia davanti al compagno di marca Raúl Fernández. Ritirato Aleix Espargaró mentre si trovava in 8ª piazza: lo spagnolo ha sofferto un problema tecnico che, dalle immagini, sembra molto simile a quello del GP d’India.

MOTOGP | GP GIAPPONE: I RISULTATI DELLA SPRINT

Valentino Aggio

Leggi anche: MOTOGP | GP GIAPPONE, QUALIFICHE: POLE SPAZIALE PER MARTÍN, BAGNAIA IN SCIA