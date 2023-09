MotoGP | GP Giappone, qualifiche: Pole spaziale per Martín, Bagnaia in scia

Seconda Pole Position stagionale per Jorge Martín, imbattibile nel giro secco nelle Qualifiche della MotoGP in Giappone. Con il tempo record di 1:34.198 lo spagnolo di Pramac Racing ha la meglio nella Q2 di Motegi, precedendo il leader del Mondiale Pecco Bagnaia e Jack Miller, competitivo dopo parecchie gare difficili. Bezzecchi cade ad alta velocità, sale sulla seconda moto, segue Bagnaia e si piazza quarto. Bene Di Giannantonio, sesto, seguito da Marc Marquez e dalle Aprilia di Viñales e Aleix Espargaró.

MISSILE MARTIN IN GIAPPONE, BAGNAIA NON MOLLA

Il nuovo record della MotoGP a Motegi non si è fatto attendere: appena iniziata la seconda sessione di Qualifica Jorge Martín ha staccato gli avversari, chiudendo il primo attacco alla Pole con lo strabiliante tempo di 1:34.196. Un riferimento cronometrico talmente rapido da dimostrarsi imbattibile nel prosieguo del turno, al termine del quale Martín ha festeggiato la seconda Pole dell’anno e la trentaduesima nel Motomondiale, nonché l’undicesima in MotoGP.

Nelle griglie della Sprint e del Gran Premio il primo inseguitore di Martín sarà Pecco Bagnaia, capace di limitare i danni, mettendosi alle spalle del diretto rivale nella classifica piloti, nella quale l’italiano e lo spagnolo si presentano divisi da soli 13 punti. Il numero 1 di Ducati Corse partirà davanti a Jack Miller, ex-compagno ed ultimo vincitore del GP del Giappone. Il risultato odierno regala finalmente un sorriso a “Jackass”, costretto in un modo o nell’altro a voltare pagina per dimenticare in fretta le difficoltà venute a galla dopo la pausa estiva.

BEZZECCHI CADE, TORNA IN PISTA E FA QUARTO

Ad inaugurare la seconda fila sarà Marco Bezzecchi, caduto rovinosamente in curva 13 nei primi istanti della sessione. L’anteriore duro – evidentemente ancora non perfettamente in temperatura – ha scaricato violentemente a terra il riminese, rientrato rapidamente ai box per salire sulla seconda moto. Non disponendo di un’altra gomma anteriore dura, Bezzecchi ha optato per la media, accodandosi ad un Bagnaia che lo ha trascinato fino al quarto posto. A condividere la seconda fila con lui saranno Brad Binder – stavolta beffato dal compagno di box – e Fabio Di Giannantonio, fino ad ora la grande sorpresa del weekend nipponico.

YAMAHA SPROFONDA, QUARTARARO FUORI DALLA Q2

La prima ed unica Honda in Q2 è la numero 93 di Marc Marquez, settimo ed attaccato a Martín per la seconda metà della Q2. L’otto volte iridato ha avuto la meglio sulla coppia Aprilia, accontentatasi dell’ottava e nona casella con Viñales e Aleix Espargaró. La Ducati di Zarco completa la Top10 davanti a Raul Fernandez, passato dalla Q1 alla Q2 insieme a Marquez, mentre Pol Espargaró chiude la classifica del turno finale non troppo lontano dalla Top6.Sprofonda Yamaha, al quattordicesimo posto con un Quartararo impotente di fronte ai diretti rivali nel primo turno. Morbidelli non fa meglio occupando la diciassettesima casella in griglia alle spalle di Joan Mir (caduto a fine Q1) e Miguel Oliveira.

LA DIRETTA DELLA SPRINT MOTOGP IN GIAPPONE

Il prossimo appuntamento è con le Qualifiche di Moto3 e Moto2. La MotoGP sarà di nuovo protagonista alle ore 08:00 italiane per la gara Sprint, raccontata in diretta sui nostri canali social.

MOTOGP | GP GIAPPONE 2023, RISULTATI QUALIFICHE

Matteo Pittaccio

