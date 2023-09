MotoGP | GP Giappone: orari tv e info di Motegi

La MotoGP non si ferma e ad una settimana dal GP d’India sbarca a Motegi per la 41esima edizione del Gran Premio del Giappone. Il mondiale della classe Regina è più aperto che mai, con Jorge Martín a soli 13 punti da Pecco Bagnaia, obbligato a cancellare in fretta lo zero di domenica scorsa. Grande lotta anche in Moto3, dove Masia e Holgado sono a pari punti. In Moto2 Acosta tenta l’allungo decisivo. Andiamo a scoprire info e orari della MotoGP a Motegi.

BAGNAIA – MARTIN – BEZZECCHI: LA TOP3 IN 44 PUNTI

Dai 66 punti di Barcellona ai 13 di Motegi: in meno di un mese il vantaggio di Pecco Bagnaia su Jorge Martín nella classifica piloti della MotoGP si è letteralmente prosciugato. Il GP del Giappone, dunque, sarà fondamentale per capire se il Campione del Mondo in carica – caduto l’anno scorso all’ultimo giro nel tentativo di passare Quartararo – riprenderà in mano le redini della classe regina o se, viceversa, Martín avvicinerà o agguanterà la vetta del Mondiale Piloti.

Da una parte abbiamo Bagnaia, forte di cinque vittorie, tuttavia alternate ad altrettanti ritiri; dall’altra Martín, fortissimo e quanto mai costante, ma a corto di esperienza su una bagarre iridata, tra l’altro in sella ad una moto sì ufficiale, ma di un team satellite. Ma non è finita, perché tra la prima guida di Ducati Corse e quella di Pramac Racing si potrebbe inserire un terzo incomodo: Marco Bezzecchi, dominatore del GP d’India, distante 44 lunghezze dalla leadership. In sintesi, in sole tre settimane il Mondiale si è completamente riaperto, garantendo un po’ di pepe al finale di stagione.

I NUMERI DELLA MOTOGP IN GIAPPONE

Passando ai numeri, nell’era moderna della MotoGP (dal 2002 in poi) è Honda ad aver vinto il maggior numero di gare (9), contro le 6 di Ducati e le 4 di Yamaha. Nel corso degli ultimi 21 anni il pilota più vincente è stato Valentino Rossi (4), appena davanti a Loris Capirossi (3 di fila con Ducati dal 2005 al 2007), Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa e Marc Marquez, tutti a quota 3. La lista dei vincitori del GP del Giappone di MotoGP si chiude con i singoli successi di Makoto Tamada (2004), Casey Stoner (2010), Andrea Dovizioso (2017) e Jack Miller, al successo un anno fa davanti a Brad Binder e Jorge Martín.

MOTO2 | ACOSTA INARRESTABILE, +36 SU ARBOLINO

Grazie alla vittoria indiana Pedro Acosta ha ottenuto la sesta vittoria stagionale, facendo lievitare il vantaggio nei confronti di Tony Arbolino, primo inseguitore nel Mondiale Moto2. L’italiano di Garbagnate dovrà sfruttare al meglio il GP del Giappone per provare ad accorciare le distanze su un Acosta in forma smagliante. La caduta nell’ultimo Gran Premio pare aver messo fuori gioco Jake Dixon, ora staccato di 51 punti da Arbolino e 87 da Acosta.

MOTO3 | MASIA E HOLGADO A PARI PUNTI, MOTEGI CRUCIALE

L’incredibile e spettacolare 2023 della Moto3 si prepara ad infiammare i cuori degli appassionati nel round giapponese, nel quale Daniel Holgado e Jaume Masia partiranno con gli stessi punti (174). Attenzione però, perché ad un solo punto di distanza c’è Ayumu Sasaki, pronto a combattere come un samurai per mettere in bacheca il trofeo del GP di casa. A dir la verità gli scenari iridati della Moto3 potrebbe coinvolgere ben sei piloti, siccome David Alonso, Deniz Öncü e Iván Ortolá sono racchiusi in 34 punti.

IL CIRCUITO DEL MOTEGI MOBILITY RESORT

Lunghezza: 4,8 km

Curve: 14 (8 destra – 6 sinistra)

Rettilineo più lungo: 762 metri (curva 10 – 11)

Distanza gara Moto3: 20 Giri (96 km)

Distanza gara Moto2: 22 Giri (105,6 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 12 Giri (57,6 km)

Distanza gara MotoGP: 24 Giri (115,2 km)

PROGRAMMI E ORARI MOTOGP GIAPPONE

LiveGP.it sarà in diretta sabato e domenica per il racconto in diretta della Sprint Race e del Gran Premio della MotoGP in Giappone. Tutto il fine settimana sarà live su Sky Sport, mentre TV8 trasmetterà in diretta le qualifiche del sabato delle tre classi, più la Sprint Race. Le gare della domenica, invece, saranno trasmesse su TV8 in differita (Moto3 09:00 – Moto2 10:30 – MotoGP 12:00). Di seguito il programma della MotoGP in Giappone, orari inclusi.

Giovedì 28/09

10:00 | Conferenze Stampa

Venerdì 29/09

02:00 | Moto3 – Prove 1

02:50 | Moto2 – Prove 1

03:45 | MotoGP – Prove Libere 1

06:15 | Moto3 – Prove 2

07:05 | Moto2 – Prove 2

08:00 | MotoGP – Prove ufficiali

Sabato 30/09

01:40 | Moto3 – Prove 3

02:25 | Moto2 – Prove 2

03:10 | MotoGP – Prove Libere

03:50 | MotoGP – Qualifiche

05:50 | Moto3 – Qualifiche

06:45 | Moto2 – Qualifiche

08:00 | MotoGP – Sprint

Domenica 01/10

03:40 | MotoGP – Warm Up

05:00 | Moto3 – Gara

06:15 | Moto2 – Gara

08:00 | MotoGP – Gara

Matteo Pittaccio

