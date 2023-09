Nessuna pausa per la MotoGP, che dopo l’India torna subito in pista al Twin Ring Motegi per il quattordicesimo round della stagione. Nel giovedì del GP del Giappone, nella consueta conferenza stampa della vigilia, hanno parlato per primi Francesco Bagnaia, Marco Bezzecchi e Jorge Martin.

BAGNAIA, UN LEADER IN AFFANNO?

Il primo a parlare è Francesco Bagnaia, che arriva in Giappone ancora da leader della classifica di MotoGP, ma con un vantaggio visibilmente ridotto dopo lo zero nella gara indiana. Per il ducatista ora l’imperativo è ritrovare confidenza con la moto: “La strada intrapresa è quella giusta. Ho parlato col mio team e loro pensano che il lavoro che stiamo facendo sia nella direzione giusta. L’obiettivo è ritrovare il feeling in frenata. Freno allo stesso modo ma non fermo la moto, cosa che prima non capitava. Ci stiamo lavorando e sono certo che domattina saremo a posto“.

Non poteva poi mancare un commento sulla classifica generale, con la lotta al titolo che ora sembra essersi riaperta: “A Barcellona ho avuto un po’ di sfortuna, poi a Misano non ho corso nelle migliori condizioni di forma e lo scorso weekend è stato tra i più difficili, ma eravamo competitivi e stavo guadagnando su Jorge prima di cadere. Abbiamo perso diversi punti, ma nelle difficoltà riusciamo a essere competitivi“. Bagnaia poi chiude l’argomento affermando di avere sensazioni diverse rispetto all’anno scorso: “Mancano ancora 14 gare [tra Sprint e gare domenicali, ndr], non sento di avere più pressione addosso. L’anno scorso è stato più intenso, il titolo ci mancava da 15 anni. Ma ora so che se tutto è a posto possiamo lottare per la vittoria. Dobbiamo concentrarci, non sono preoccupato e non sento la pressione.“

MARTIN, UN INSEGUITORE CHE NON MOLLA

Nonostante le difficoltà, Jorge Martin è riuscito a portare a termine il GP d’India mostrando grande carattere e caparbietà. Problemi fisici e tecnici che hanno messo a dura prova lo spagnolo: “Dopo l’India la situazione è stata complicata, ho subito una disidratazione ma poi mi sono ripreso. Ultimi giri? Posteriore media non miglior scelta, ho avuto qualche problema. E poi ho sofferto il caldo e non ho chiuso correttamente la tuta, si è aperta e ho cercato di chiuderla più volte. Alla fine ho perso un secondo e ho recuperato subito terreno su Quartararo.”

Ora è tempo di resettare tutto e concentrarsi sul prossimo GP: “Ho tanta fiducia alla vigilia di questa gara, mi sento fortissimo e penso di avere il pacchetto migliore. L’anno scorso qui sono arrivato terzo, sono positivo“. Concentrazione, ma anche voglia di vivere al massimo un momento che sembra “magico” per Martin: “Devo godermi il momento, penso sia il migliore della mia carriera. Dobbiamo stare davanti fin dalle prove, questa è la strada da perseguire. La moto è piacevole da guidare e questo è la base di tutto.”

BEZZECCHI, UN OUTSIDER PERICOLOSO

Arriva da un weekend positivo anche Marco Bezzecchi, vittorioso in solitaria del GP d’India: “Siamo reduci da un weekend molto positivo e veniamo qui con un ottimo feeling. Motegi è una pista che mi piace molto da sempre, venire qui in MotoGP è fantastico. Vediamo cosa riuscirò a ottenere.“

In questo 2023, ‘Bez’ ha dimostrato di essere cresciuto molto, ma lui in primis è consapevole che c’è ancora molto da fare: “Ho iniziato a studiare i migliori dall’inizio, devo ancora fare degli step per migliorare in frenata. Ma nel complesso mi sento a mio agio e posso spingere tanto in frenata“. Nessun pensiero, quindi, sul titolo: “Mondiale? Mi sto avvicinando ma non sono ancora abbastanza vicino. Certo che mi interessa la classifica piloti, ma ora voglio godermi un weekend alla volta e tra 3-4 GP vedremo.“

GLI ORARI DEL WEEKEND

Piloti e team sono pronti a scendere in pista per il quattordicesimo round del Motomondiale, in scena nel weekend al Twin Ring Motegi, in Giappone. I motori si accenderanno nella notte di domani, venerdì, per le consuete sessioni di prove libere. Sabato notte le ultime prove, poi il weekend entrerà nel vivo con qualifiche e Sprint Race. Il gran finale domenica, con le gare delle tre classi in programma a partire dalle ore 05:00 italiane.

Venerdì 29 settembre

02:00 | Moto3 – Prove 1

02:50 | Moto2 – Prove 1

03:45 | MotoGP – Prove 1

06:15 | Moto3 – Prove 2

07:05 | Moto2 – Prove 2

08:00 | MotoGP – Prove 2

Sabato 30 settembre

01:40 | Moto3 – Prove 3

02:25 | Moto2 – Prove 3

03:10 | MotoGP – Prove Libere (non valide per i combinati)

03:50 | MotoGP – Qualifiche

05:50 | Moto3 – Qualifiche

06:45 | Moto2 – Qualifiche

08:00 | MotoGP – SPRINT RACE

Domenica 1 ottobre

03:40 | MotoGP – Warm up

05:00 | Moto3 – GARA

06:15 | Moto2 – GARA

08:00 | MotoGP – GARA

Giorgia Guarnieri

