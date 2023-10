La MotoGP al GP del Giappone regala sempre delle sorprese. La pioggia è caduta copiosa sul tracciato di Motegi, obbligando così l’interruzione della corsa a metà gara. La Direzione Gara ha provato a far ripartire la contesa, ma non è stato possibile: Jorge Martín vince davanti a Francesco Bagnaia e Marc Márquez.

GARA INTERROTTA AL 50% DELLA DISTANZA: ASSEGNATO PUNTEGGIO PIENO

La gara MotoGP al GP del Giappone non si conclude certo nei migliori dei modi. I piloti sono partiti con le gomme slick nonostante qualche goccia di pioggia caduta sulla griglia di partenza. Dopo solo un giro di corsa la maggioranza della griglia è tornata ai box per il cambio della moto (escluse le tre Yamaha, Michele Pirro e Stefan Bradl, nde). La pioggia è aumentata sempre di più, fino al 12° dei 24 giri previsti. A metà gara esatta la Direzione Gara ha esposto la bandiera rossa, che ha così interrotto la gara. Una decisione giusta, decisamente influenzata da alcuni piloti che hanno alzato il braccio nel corso dei giri precedenti. La pioggia non ha smesso di scendere anche mentre i piloti erano fermi ai box: la Federazione ha cercato di far ripartire la corsa, ma durante il giro di ricognizione è stata nuovamente esposta la bandiera rossa. La Direzione Gara ha prontamente comunicato che sarebbero stati aggiunti il 100% dei punti per questa gara.

VINCE A SORPRESA JORGE MARTÍN, L’AGGANCIO MONDIALE È VICINO

Non ne vuole sapere di smettere di vincere Jorge Martín. Il pilota spagnolo, dopo il successo di 24 ore fa nella Sprint MotoGP al GP del Giappone, bissa la vittoria anche nella gara. Se il pilota Prima Pramac Racing si è dimostrato velocissimo sull’asciutto, storicamente il #89 non è mai stato un fenomeno sotto l’acqua. Il momento di forma incredibile dello spagnolo, vincitore di cinque delle ultime sei gare disputate, ha fatto sì che fosse il migliore anche sul bagnato. Nonostante qualche difficoltà dopo il flag-to-flag, Martín ha velocemente scavalcato gli avversari. Il ducatista, una volta presa la testa della corsa, ha martellato su tempi molto veloci per tenere Francesco Bagnaia a bada. Con il punteggio pieno assegnato ai piloti, Martín ora è a -3 nei confronti del compagno di marca.

FRANCESCO BAGNAIA ANCORA 2°, TORNA SUL PODIO MARC MÁRQUEZ

Resiste ancora una volta Francesco Bagnaia: il campione del Mondo non lascia margine all’avversario Martín in classifica. Se lo spagnolo vince, il piemontese è subito dietro. Un piazzamento inaspettato anche per il #1, il quale in passato ha faticato molto in condizioni simili. Bagnaia ha dimostrato grande maturità e decisione, cercando di marcare a uomo il diretto rivale per il campionato in ogni sua mossa. Il pilota Ducati esce da Motegi con solo tre punti di vantaggio, ma era importante mantenere la vetta dopo il difficile weekend del Gran Premio d’India.

È un ritorno sul podio MotoGP al GP del Giappone per quanto riguarda Marc Márquez e Honda. Un podio agrodolce per il fenomeno di Cervera, apparentemente sempre più lontano da HRC per il 2024: il #93 avrebbe fatto, dunque, un ultimo regalo al gigante di Tokyo, regalando un podio nel circuito di proprietà. Si sa: la pioggia livella le prestazioni delle varie moto e, con un pilota talentuoso e sensibile come Márquez, ci si aspettava una grande prestazione da parte sua. Negli ultimi giri prima dell’interruzione il fenomeno di Honda ha aumentato sensibilmente il proprio ritmo, dimostrando di essere il pilota più veloce in pista. Primo podio stagionale per Honda e Márquez, che mancava dal Gran Premio d’Australia 2022.

MARCO BEZZECCHI APPENA FUORI DAL PODIO, OUT BINDER

Il terzo contendente nella lotta al titolo Marco Bezzecchi esce piuttosto bene da Motegi. Il pilota del Mooney VR46 Racing Team conclude 4° la gara MotoGP al GP del Giappone. Un buon risultato per il #72, soprattutto in virtù del fatto che ha rischiato grosso al primo giro. In curva 1 “Bez” ha rischiato di tamponare Bagnaia, colpendo gli incolpevoli Maverick Viñales (19°) e Johann Zarco (ritirato). Chiude la top 5 Aleix Espargaró, a tratti anche in testa alla corsa. Il #41 di Aprilia ha subito una serie di sorpassi da parte delle altre Ducati, non riuscendo a reagire ma ritrovando un ritmo competitivo solo pochi giri prima della bandiera rossa.

Jack Miller chiude 6° davanti ad un sorprendente Augusto Fernández. Il rookie di GASGAS si è dimostrato maturo in condizioni piuttosto difficili, recuperando posizione su posizione e portando a casa un ottimo risultato in ottica conferma per il 2024. Ottava posizione per Fabio Di Giannantonio, il quale chiude bene un weekend che lo ha visto piuttosto competitivo in MotoGP al GP del Giappone. Raúl Fernández e Fabio Quartararo chiudono la top 10. Da segnalare la caduta di Brad Binder: il pilota KTM ha pizzicato la linea bianca in frenata, perdendo l’anteriore.

MOTOGP | GP GIAPPONE: I RISULTATI DELLA GARA

Valentino Aggio

