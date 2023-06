Nella Sprint del Sachsenring di MotoGP Jorge Martin ha dominato dopo aver sopravanzato con un doppio sorpasso Bagnaia e Miller, andando a vincere la gara in maniera egregia. Completano il podio leader del campionato Pecco Bagnaia e Jack Miller, che testimonia i grandi progressi fatti dalla sua KTM.

In gara è dominio Ducati-KTM

Tutte le posizioni a punti sono state monopolizzate da Ducati e KTM, eccetto la nona ad appannaggio di Aleix Espargaro con l’Aprilia, più in difficoltà rispetto alle altre case europee come testimoniano la caduta di Maverick Vinales e gli scarsi risultati raggiungi dal team RNF. Termina quarto Luca Marini, seguito da Johann Zarco in quinta posizione. In sesta piazza invece troviamo la KTM di Brad Binder che si è classificato davanti a Marco Bezzecchi settimo e Alex Marquez ottavo.

Ancora male per Honda e Yamaha

Per le giapponesi è stata anche questa una corsa difficile. Marc Marquez ha terminato undicesimo alle spalle di Enea Bastianini e davanti a Fabio Di Giannantonio, nel circuito in cui era imbattuto in classe regina e che lo aveva visto tornare alla vittoria dopo l’infortunio. Diciassettesimo Nakagami, unico rappresentante HRC in pista oltre a Marc. Sembra paradossale ma un circuito in cui la casa alata ha sempre volato, è stato teatro di una prestazione così sottotono, facendo riemergere gli ormai soliti ed evidenti problemi della moto.

Disastrosa anche la prestazione di Yamaha. Nel circuito in cui lo scorso anno Fabio Quartararo aveva conquistato la sua ultima vittoria, oggi non è riuscito ad andare oltre la tredicesima posizione, risultando scarico e demotivato. Non ha fatto meglio il compagno di squadra Franco Morbidelli, quindicesimo al traguardo.

Appuntamento per le 14:00 di domani quando scatterà la gara, commentata anche sui social di LiveGP. Capiremo se Jorge Martin riuscirà a concretizzare nella lunga corsa e se Pecco Bagnaia otterrà la sua rivincita.

Francesco Sauta