La MotoGP chiude al GP di Germania un Venerdì quantomeno caotico, sia per i piloti e le squadre che per gli addetti ai lavori. In delle P2 caratterizzate dalle cadute, a spuntarla è Marco Bezzecchi in 1:20.271. Dietro al pilota di Mooney VR46 Racing Team c’è la Desmosedici di Jorge Martín, con Aleix Espargaró a chiudere la top 3. Moltissime cadute, alcune delle quali davvero pericolose per la salute dei piloti: sbuca ancora il nome di Marc Márquez.

CHE BOTTO! MARC MÁRQUEZ ANCORA AL CENTRO DELLE POLEMICHE

La MotoGP al GP di Germania riporta in auge un argomento che spesso viene fuori, ovvero Marc Márquez. Il pilota spagnolo di HRC, su uno dei suoi circuiti preferiti, sa di avere una grande occasione per ottenere un risultato di rilievo. Il #93 ha comunque avuto a che fare con una RC213V parecchio scorbutica, prendendosi più di qualche rischio nel corso del turno. Il fattaccio è arrivato a tre minuti dalla fine delle P2: Márquez, appena lanciato per un time attack, è caduto in curva 1. Perdendo l’anteriore, la moto dell’otto volte iridato ha tranciato in pieno quella di Johann Zarco. Nessuna colpa ovviamente, dato che questo evento sfortunato è in buona parte “colpa” dell’uscita dei box del Sachsenring. I piloti sembrano esserne usciti inermi, con il francese di Pramac Racing che sembrerebbe accusare un dolore nella parte bassa della schiena.

CURVA 11 PROTAGONISTA: CHE PAURA PER RAÚL FERNÁNDEZ E NAKAGAMI

Le P2 della MotoGP al GP di Germania hanno visto più di uno spavento per i piloti. La protagonista dei due incidenti più pericolosi della sessione è la curva 11. Ciò che rende difficile quella curva in particolare del Sachsenring è il fatto che arriva dopo ben sette curve a sinistra, per un totale di circa 30″ in piega. Ovviamente la parte destra della gomma si raffredda e spesso i piloti possono perdere il controllo delle proprie moto. Takaaki Nakagami è stato il primo a cadere nei primissimi minuti della sessione. Il giapponese di LCR ha perso l’anteriore della RC213V in entrata con la moto che è rotolata nel ghiaione, distruggendosi. L’incidente ha visto l’esposizione della bandiera rossa.

T11 strikes again 💥@takanakagami30's bike looks absolutely destroyed there! Thankfully, the @lcr_team rider is back on his feet #GermanGP 🇩🇪 pic.twitter.com/mbVsBZUgL3 — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 16, 2023

La seconda vittima di curva 11 nelle P2 di MotoGP al GP di Germania è Raúl Fernández. Le telecamere non hanno mostrato la dinamica dell’incidente, ma il pilota di Aprilia RNF si è trovato nei pressi della “Sachsen Kurve” in mezzo alla pista. Il giovane spagnolo sembrava dolorante ad una mano. Nell’ultimo minuto di prove è caduto anche Fabio Di Giannantonio, senza conseguenze.

BEZZECCHI BEFFA TUTTI ALL’ULTIMO

Nel caos generale della MotoGP al GP di Germania, i tempi sono quasi passati in secondo piano. Le due bandiere rosse hanno rallentato il procedimento delle operazioni in pista, ma nell’ultimo giro di sessione i piloti ci hanno comunque deliziato. A spuntarla in extremis è Marco Bezzecchi, attualmente 2° nella classifica mondiale. Proprio dietro al suo rivale per il campionato Francesco Bagnaia, il pilota di Rimini ha stampato il miglior tempo del Venerdì al Sachsenring.

Dietro c’è Jorge Martín, che si conferma molto veloce sul tracciato tedesco. In terza posizione un acciaccato Aleix Espargaró porta Aprilia in terza posizione a soli 81 millesimi dalla vetta. Quarto è il leader del campionato Francesco Bagnaia, nonostante sia solamente ad un decimo dal connazionale. Jack Miller chiude la top 5, l’unica KTM all’interno del Q2 diretto per Sabato mattina.

FABIO QUARTARARO TORNA IN Q2, QUATTRO DUCATI CHIUDONO LA TOP 10

Un gradito ritorno all’interno del Q2 è quello di Fabio Quartararo, 6° nelle P2 MotoGP al GP di Germania. Il pilota di Yamaha si è confermato veloce al Sachsenring, pista dove vinse nel 2022. Il tracciato della Sassonia è conforme alle caratteristiche della M1, quindi “El Diablo” avrà una grande occasione questo weekend. A chiudere la top 10 ci sono altre quattro Ducati: Luca Marini è 7° davanti a Enea Bastianini e Álex Márquez. Johann Zarco rimane all’interno dei 10 con il tempo fatto registrare questa mattina nel corso delle P1.

MOTOGP | GP GERMANIA: I RISULTATI DEL VENERDÌ

Valentino Aggio

